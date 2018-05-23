Луковый пирог на кефире: сытный перекус для восстановления сил

Друзья мои, активный, а иногда и непосильный труд на даче подразумевает и достойное питание. Понятно, что оно должно быть здоровым, но, как известно, на даче у нас ничего больного не растет:) Или почти ничего. Предлагаю приготовить очень вкусный пирог, маленький кусочек для каждого члена семьи повредить вашему здоровью не сможет, а скорее, наоборот, только поднимет бодрость духа и увеличит трудоспособность.

Ингредиенты: кефир — 400 мл масло сливочное — 100 г сахар — 1 ст. ложка соль — 0,5 ч. ложки яйцо — 3 шт. мука — 300 г разрыхлитель — 1,5 ч. ложки

Для начинки: зелёный лук (большой пучок) яйцо — 4 шт. соль, перец приправа итальянская (прованские травы), а можно любую по вкусупомидоры черри растительное масло (для смазки формы)

Приготовление: Приготовим начинку. Для этого зелёный лук нужно хорошо промыть, обсушить.

Нарезать (не очень мелко, но и не крупными перьями). Лука должно быть в начинке достаточно много. Нужно прогреть его в сковороде с маслом, чтобы лук осел. Посолить, поперчить.

Яйца (заранее сваренные вкрутую) нарезать кубиком, добавить к луку, перемешать. Пока оставить начинку отдыхать.

Приготовить тесто. Для этого яйца взбить венчиком.

Мягкое масло залить кефиром, добавить сахар, соль и взбитые яйца.

Муку смешать с разрыхлителем, добавить к жидкой смеси.

Смешать до однородного гладкого состояния.

Форму для запекания выстелить пергаментом и слегка смазать растительным маслом, вылить чуть больше половины теста.

Выложить всю начинку, равномерно распределить по поверхности.

Сверху начинку залить оставшимся тестом, разровнять.

Сверху разложить помидорки черри, слегка вдавливая в тесто, посыпать прованскими травами или любой приправкой по вкусу.

Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180ºC духовке примерно 50 минут. Готовый пирог остудить до тёплого состояния и можно приглашать семью на субботний или воскресный обед.

Быстро, легко, вкусно — именно то, что и требуется для обеда выходного дня! Пробуйте и наслаждайтесь!