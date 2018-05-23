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Любимые продукты приближают боли и смерть
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Любимые продукты приближают боли и смерть 

МедикФорум 36 минут назад
Фото: МедикФорум
Есть продукты, которые любимы большинством из-за специфического состава и присутствия отдельных компонентов. Но некоторые из любимых продуктов могут стать источником серьезных проблем со здоровьем и даже смерти, предостерегают ученые. Специалисты заявили, что любимые продукты приближают смерть, сообщили «Dni24». В частности, одним из излюбленных продуктов является молочный шоколад, но именно его употребление, как оказалось, способно стать причиной физического дискомфорта. По словам научных специалистов, молочный шоколад содержит много сахара, и при его поедании в крови резко повышается содержание глюкозы. Так как резкий рост глюкозы провоцирует в организме ответные реакции, связанные с выработкой инсулина, после скачка сахара возникает такое же стремительное падение. Для организма человека такие «сахарные качели» очень опасны — они формируют толерантность к инсулину, с которой связано развитие диабета, метаболического синдрома, ожирения печени и тела. Также из-за быстрого роста и падения глюкозы в крови возникают головные боли, упадок сил, сонливость, когнитивное торможение. Поэтому специалисты советуют предпочитать всем видам сладкого и молочного шоколада черный шоколад, фрукты и ягоды, богатые клетчаткой. Сыр, молочные продукты, бананы — они также оказались причислены к числу любимых, но опасных продуктов. Эти продукты содержат много тирамина, высокоактивного вещества, действие которого схоже с адреналином. Попав в организм, тирамин может спровоцировать повышение артериального давления и уровня сахара в крови, перевозбуждение нервной системы, привести в гипертонус мышцы и стать причиной бессонницы, а также мигрени.
«Концентрация тирамина повышается во всех просроченных продуктах, в пище, которая несколько дней пролежала в холодильнике, а также в слишком спелых овощах и фруктах», — сообщили специалисты.
Орехи отличаются значительным содержанием серотонина и при избыточном употреблении могут поспособствовать появлению так называемой серотонинзависимой депрессии, которая развивается при избытке данного вещества. Рост концентрации серотонина в крови вызывает состояние тревоги, беспокойства, перевозбуждения, бессонницы и раздражительности. Помимо орехов, богатыми источниками серотонина являются те же бананы, ферментированные сыры, индейка. Следует упомянуть и о колбасных изделиях, которые для многих являются любимыми продуктами. Колбаса содержит нитраты, под действием которых сосудистая ткань теряет свою гибкость и эластичность, — на этом фоне развивается атеросклероз, ведущий фактор инсультов и инфарктов. Ранее МедикФорум писал о том, что экспертами была организована проверка сливочного масла, продающегося в России, и определены лучшие и худшие его марки.
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