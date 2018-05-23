Какое мясо хуже всего подходит для шашлыка

Сегодня кого ни спроси, все считают себя настоящими гуру в приготовлении шашлыка. Однако, когда дело доходит до дегустации, у большинства поваров находится десяток-другой объяснений, почему шашлык не получился сочным, нежным, хорошо прожаренным, с ровной румяной корочкой. Нередко у одного и того же человека шашлык выходит разным на вкус, хотя маринад «проверенный, после него любое мясо — пальчики оближешь».

Последней фразой «гуру» полностью разоблачает себя: никакой он не мастер шашлыка, если не знает, что из «любого» мяса это блюдо никогда не сделать. Но если у вас появилось желание приготовить шашлык так, чтобы гость к вам больше носа не казал, наши советы специально для вас. [С-BLOCK]

Изначально это блюдо, зародившееся на Востоке, готовили исключительно из баранины. Шашлык из этого мяса до сих пор считается эталоном. Оно еще и полезнее других, потому что не содержит холестерина. Президент «Лиги шашлыка» — кулинар Валерий Мальцев предложил бы вам взять вырезку, корейку — это самое мягкое мясо у барана. Любители используют заднюю часть или спинную с ребрами. Но у вас другая задача, поэтому вы берете лопатку и бедра — части, содержащие самые жесткие мышечные волокна (чтобы окончательно испортить шашлык, замачивайте мясо сразу в уксусе, оно будет, как подошва старого кирзового сапога).

У баранины специфический запах, поэтому она нравится не всем. У большинства особой популярностью пользуется свинина. Действительно, она более мягкая, нежная и сочная на вкус. Но это при условии, что свинья молодая, а мясо свежее, а главное — правильно выбранное. Идеальный вариант — ошеек. Подходит еще мясо вдоль хребта, но с него нужно срезать сало, а также корейка и для любителей — ребрышки. Жестким и не очень вкусным будет шашлык из окорока и лопатки. Мякоти там много, но, чтобы она после приготовления была вкусной и сочной, необходимо особое мастерство и большой опыт в приготовлении шашлыка из такого мяса. Для варианта «безнадежно испорченный» берите брюшину — жирная, мясо в ней чередуется с толстыми прослойками сала, как правило, очень жесткого и неприятного на вкус. [С-BLOCK]

Наиболее экономный вариант, быстрый в приготовлении и подходящий даже тем, кто на диете или по состоянию здоровья не может есть «тяжелое» мясо (свинину, говядину, баранину) — это курица. Крылышки, шейка и спинная часть — как раз то, что нужно, чтобы гость ушел несолоно хлебавши — там ни вкуса, ни собственно мяса. На грудке мяса больше всего, но оно получается сухим — тоже наш вариант. Больше всего в курице для шашлыка подходят бедра и голени.

Самым неподходящим из привычных нам видов мяса для шашлыка является говядина. Жесткое мясо, которое очень трудно размягчается. Тут какую часть коровы или быка ни возьми — ничего хорошего не получится. Исключение — вырезка (часть мышечной ткани, расположенная над поясницей), но и над ней нужно хорошенько поколдовать, чтобы потом не давиться сухим мясом, которое практически невозможно разжевать. [С-BLOCK]

Новичкам не рекомендуют готовить шашлык из телятины. Считается, что в большинстве случаев он получается сухим, так как для работы с телятиной нужны особое умение и знание множества тонкостей. Но вот знаток узбекской кухни, повар, автор кулинарных книг Хаким Ганиев утверждает, что шашлык из телятины бывает особо нежным и вкусным, а для приготовления годятся любые части.

В интернете по поводу приготовления шашлыка очень часто встречается совет ни в коем случае не использовать парное мясо. Якобы шашлык из него выходит неподходящим.

Ни Хаким Ганиев, ни Валерий Мальцев с этим категорически не согласны. А дело в том, что парным мясо бывает только в течение двух–четырех часов после забоя. В этот период его волокна расслаблены, а само мясо — нежнейшее. Если вы взяли его прямо из-под ножа, то можете даже не мариновать — поперчили — и на шампур. Но по прошествии этого времени мясо вступает в стадию окоченения: его волокна напряжены, мякоть становится жесткой. В таком состоянии мясо находится в течение двух-трех дней, и только потом волокна вновь становятся расслабленными. Следовательно, когда вам на рынке говорят, что мясо парное — «утром зарубили», это неправда. Оно как раз в состоянии окоченелости, а значит, шашлык из него будет жестким и неприятным. И от маринада здесь практически ничего не зависит. [С-BLOCK]

Трехдневное охлажденное мясо — идеальный вариант для шашлыка. В крайнем случае подойдет замороженное. Но только если его замораживали не более одного раза. Иначе мякоть будет жесткой и безвкусной.

Самый беспроигрышный вариант для того, чтобы загубить шашлык, купить несвежее мясо. Если вы надавили на мякоть, а ямка так и осталась на мясе, значит, оно несвежее. Об этом же говорят и такие признаки, как выделение сока из мякоти (перемороженное несколько раз) и легкое отделение мяса от косточек (совсем несвежее).

Шашлык из рыбы. Если готовите на шампурах, выбирайте рыбу крупную и мясистую. Если на барбекю — подойдет любая. Испортить такой шашлык можно только неумелым маринадом. Если не знаете, как его готовить, лучше вообще не маринуйте: соли и перца будет вполне достаточно. У рыбы свой неповторимый вкус и очень нежное мясо, вкус которого очень легко «забить» каким-нибудь заморским соусом сомнительного качества.