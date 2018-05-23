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Привычка жарить шашлыки грозит контактом с канцерогенами
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Привычка жарить шашлыки грозит контактом с канцерогенами 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Летние шашлыки и барбекю подвергают кожу человека воздействию химических веществ, вызывающих рак.
Исследователи из Китая выяснили, что любимые миллионами людей жарка шашлыков и приготовление барбекю на свежем воздухе подвергают нашу кожу воздействию химических веществ, вызывающих рак. Причём эти вещества в прямом смысле проникают под кожу, как показали наблюдения.
Находящиеся непосредственно рядом с приготовляющимся на костре мясом люди подвержены воздействию полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Эти вещества выделяются в воздух при сожжении органических субстанций вроде угля, бензина и дерева. Они также формируются в мясе в тот момент, когда оно обжаривается при повышенной температуре, что и происходит при гриле или жарке на углях. Воздействие этих химических веществ связано с повышенным риском определённых опухолей.
Большинство предыдущих исследований было сосредоточено на влиянии ПАУ, которые поступают в организм через пищу или через воздух, но не через кожу. И вот теперь китайские исследователи выяснили, что при приготовлении шашлыков человек получает даже более значительный объем ПАУ через кожу, чем через воздух. Тем не менее самую большую угрозу представляет всё-таки поедание обжаренного на открытом огне мяса.
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