Ученые предупредили о смертельной опасности шашлыка

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости . Китайские ученые предупредили об опасности употребления в пищу приготовленного на углях мяса, пишет Environmental Science & Technology.

Исследователи отмечают, что при горении угля образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Эти соединения опасны для здоровья и могут вызывать генетические мутации, способствующие развитию рака легких, мочевого пузыря и кожи.

Ученые провели эксперимент, попросив добровольцев разделиться на группы, пишет Daily mail. Участники эксперимента приготовили мясо на углях, расположившись на разном расстоянии от мангалов. Некоторые их них после попробовали приготовленный ими шашлык.

Как и ожидалось, наибольшее количество опасных веществ поступило в организм с едой.

Тем не менее, в ходе исследования ученые обнаружили неожиданную закономерность. Отмечается, что воздействие ПАУ на кожу оказалось более опасным, чем на легкие. Таким образом, даже кратковременное нахождение рядом с мангалом может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Чтобы свести риски для здоровья к минимуму, ученые рекомендуют надевать одежду с длинным рукавом во время приготовления шашлыка. Отмечается, что подобные меры помогут снизить влияние канцерогенов на кожу, но лишь на непродолжительное время.