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В дыме от шашлыков нашли новую угрозу для здоровья
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В дыме от шашлыков нашли новую угрозу для здоровья 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Новое научное исследование указывает на то, что приготовление шашлыков, барбекю, гриля может таить серьезную опасность для здоровья, пусть человек и не ест приготовленную таким образом пищу. Журнал Environmental Science & Technology опубликовал данные, полученные учеными Джинанского университета (Китай), которые изучали способность человеческой кожи абсорбировать химические вещества из дымов барбекю, шашлыков, гриля и копчения. Научные специалисты установили, что в организм человека через кожу могут легко попадать ПАУ, полициклические ароматические углеводороды, которые образуются в процессе готовки мяса и рыбы при высоких температурах. Во время исследования ученые измеряли количества ПАУ в еде, одежде и моче людей, занимавшихся приготовлением мяса в печи барбекю на улице. Выяснилось, что в организм ПАУ главным образом проникают при употреблении пищи, готовящейся по принципу барбекю — на огне. Но подобное предполагалось и ранее. Настоящим сюрпризом для исследователей стало то, что кожа оказалась вторым по степени пропускной способности фактором в отношении ПАУ. Через кожу, по словам экспертов, опасных веществ в тело человека попадает даже больше, чем при ингаляции. Согласно данным Национального института рака в США, ПАУ могут вызывать в ДНК изменения, способствующие развитию рака.
«Продукты питания признаются важнейшим источником попадания этих веществ в организм. Абсорбция ПАУ через кожу и ее влияние на здоровье часто игнорируются», — отметили авторы новой работы.
Также, по их мнению, длительным источником канцерогенов может быть одежда. Специалисты советуют обязательно переодеваться после мероприятия с приготовлением шашлыков или барбекю и как можно скорее после этого стирать одежду. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые назвали солнечный свет средством, способным защитить человека от старения мозга.
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