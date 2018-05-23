Рецепт дня. Рисовая каша с курагой и апельсиновым соком

Ароматная, в меру сладкая каша с оранжевыми кусочками кураги и стружкой апельсиновой цедры станет полноценным завтраком.

Что потребуется:

200 г круглозерного риса

600 г молока

3 ст. л. сахара

соль на кончике ножа

цедра и сок 1 большого апельсина

150 г кураги

1–2 ст. л. меда

Рис тщательно промойте под проточной водой. Молоко доведите до кипения с сахаром и солью, заложите рис, уменьшите огонь и варите под крышкой до готовности.

Пока рис варится, промойте курагу, нарежьте ее кусочками. Снимите с апельсина цедру и выжмите сок. В сотейнике смешайте мед и апельсиновый сок, цедру, поставьте на небольшой огонь, добавьте курагу и потомите, пока абрикосы не станут более мягкими. Разложите рис по тарелкам, выложите сверху кусочки кураги, полейте сиропом и подавайте.