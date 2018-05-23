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Рецепт дня. Рисовая каша с курагой и апельсиновым соком
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Рецепт дня. Рисовая каша с курагой и апельсиновым соком 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Ароматная, в меру сладкая каша с оранжевыми кусочками кураги и стружкой апельсиновой цедры станет полноценным завтраком.
Что потребуется:
200 г круглозерного риса
600 г молока
3 ст. л. сахара
соль на кончике ножа
цедра и сок 1 большого апельсина
150 г кураги
1–2 ст. л. меда
Рис тщательно промойте под проточной водой. Молоко доведите до кипения с сахаром и солью, заложите рис, уменьшите огонь и варите под крышкой до готовности.
Пока рис варится, промойте курагу, нарежьте ее кусочками. Снимите с апельсина цедру и выжмите сок. В сотейнике смешайте мед и апельсиновый сок, цедру, поставьте на небольшой огонь, добавьте курагу и потомите, пока абрикосы не станут более мягкими. Разложите рис по тарелкам, выложите сверху кусочки кураги, полейте сиропом и подавайте.
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