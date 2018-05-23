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Промышленное производство в Удмуртии снизилось в I квартале на 5,4%
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Промышленное производство в Удмуртии снизилось в I квартале на 5,4% 

Rambler News Service 48 минут назад
По итогам I квартала 2018 года промышленное производство в Удмуртии снизилось на 5,4% в годовом выражении, сообщает Udm-Info со ссылкой на Удмуртстат.
По некоторым направлением был зафиксирован значительный спад. В частности, производство прочих транспортных средств и оборудования снизилось на 39%, текстильных изделий — на 35%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 30%.
Производство пищевых продуктов в среднем снизилось на 1%, в том числе кондитерских изделий — в 1,9 раза, колбасных изделий — на 10%, молока — на 7%. При этом, на 26% увеличилось производство мясных полуфабрикатов, на 9% — сыра, на 2% — сливочного масла.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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