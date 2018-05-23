7 способов приготовить острый соус дома

В отличие от сладкого перца в красном перце, который мы больше знаем под названием «чили», содержится вещество капсаицин. Этот природный алкалоид обладает жгучим вкусом, поэтому в кулинарии красный перец просто бесценен. Он незаменим при приготовлении острых приправ и соусов. Степень жгучести зависит от сорта перца, но даже если выбирать особо не приходится, уровень остроты можно скорректировать, удалив из перца семена, прожилки и кожицу, то есть все те части, где содержится больше всего капсаицина. Если к такому перцу добавить еще и различные ингредиенты и все это измельчить, получится острый соус, жгучесть которого можно подстроить под свой вкус.

— Соус с чили и кинзой —

Ингредиенты на 2 чашки:

6 перцев чили (предпочтительно халапеньо), удалить семена и нарезать 2 зубчика чеснока, раздавить 1 ст.л. свежего лимонного сока, плюс больше для приправ 120 мл плюс 2 ст.л. оливкового масла 2 пучка кинзы, листья и стебли крупно нарезать 1/2 ст.л. меда

Способ:

В кухонном комбайне измельчить халапеньо, чеснок и лимонный сок. При включенном двигателе медленно влить оливковое масло. Частями добавить кинзу и пюрировать до получения густой, но все еще текучей, однородной массы. Добавить мед и снова смешать. По вкусу отрегулировать соль и лимонный сок.

— Сингапурский острый соус —

Ингредиенты:

2 ст.л. рапсового масла 1 средняя луковица, тонко нарезать 3/4 чашки крупно нарезанного свежего имбиря 3/4 чашки светло-коричневого сахара 1 1/4 чашки кетчупа 1/4 чашки китайского соуса с чили и соевыми бобами

Способ:

В кастрюле разогреть масло. Выложить лук и обжарить на умеренно сильном огне, пока он не подрумянится, 4 минуты. Добавить имбирь и жарить на умеренно слабом огне до размягчения, 3 минуты. Положить сахар, кетчуп и соус с чили и бобами и тушить на медленном огне, пока соус не загустеет, 5 минут.

Перелить соус в блендер и добавить 120 мл воды. Смешать до получения однородной массы. При включенном двигатели добавить еще 120 мл воды. Переложить соус в кастрюлю и тушить на медленном огне в течение 3 минут. Выложить соус в миску. Остудить в холодильнике перед подачей.

— Ямайский острый соус —

Ингредиенты примерно на 1 литр соуса:

340 г красного, оранжевого, желтого чили (предпочтительно скотч боннет) 1 пучок перьев зеленого лука, только белые части, нарезать 2 1/4 чашки белого дистиллированного уксуса 2 ст.л. темно-коричневого сахара 1/4 ч.л. молотого душистого перца Крупнозернистая соль

Способ:

В комбайне измельчить чили и лук. В средней кастрюле довести на медленном огне до кипения уксус, коричневый сахар, душистый перец и 2 столовые ложки соли, помешивая, чтобы растворить сахар. Добавить смесь лука и чили в кастрюлю и довести до кипения. Варить на медленном огне 1 минуту, затем выключить огонь и дать остыть. Перелить соус в банки и убрать в холодильник.

— Острый соус с томатами —

Ингредиенты:

Половинка маленькой луковицы, нарезать клиньями 2 сушеных чили гуахильо или нью-мексико, удалить семена и порубить 1 помидор, разрезать пополам 2 зубчика чеснока 1 маленький чили (халапеньо) 1 ст.л. свежего сока лайма

Способ:

В чугунной сковороде обжарить сушеный чили на умеренном огне до появления аромата и пока он не размягчится, около 2 минут; переложить чили в блендер. Выложить помидоры, чеснок, халапеньо и лук в неглубокую сковороду и обжарить на умеренном огне, периодически переворачивая, пока овощи красиво не обуглятся, около 10 минут. Переложить овощи в блендер, добавить сок лайма и пюрировать до получения однородной массы. Приправить соус солью и перцем.

— Луизианский острый соус —

Ингредиенты примерно на 500 мл соуса:

480 мл воды 280 г красного чили (предпочтительно сортов табаско, кайенский или серрано) 1 маленький лук, нарезать 3 зубчика чеснока, мелко нарезать Крупнозернистая соль 240 мл белого дистиллированного уксуса

Способ:

В средней кастрюле довести воду, чили, лук, чеснок и 1 чайную ложку соли до кипения. Уменьшить огонь и тушить, пока овощи не станут очень нежными, от 15 до 20 минут. Дать смеси немного остыть, а затем пюрировать ее в блендере с уксусом. Посолить по вкусу и разложить соус по банкам. Для достижения оптимального вкуса дать соуса настояться в холодильнике 3 недели.

— Острый соус с чили и абрикосами —

Ингредиенты примерно на 4 чашки соуса:

480 мл яблочного уксуса 1 чашка светло-коричневого сахара 230 г абрикосов, косточки ударить и крупно нарезать 2 чили (предпочтительно хабанеро), 1 нарезать с семенами, 1 без 1 большой тайский чили, нарезать с семенами 1 свежий красный чили (предпочтительно деарболь), нарезать с семенами 1 халапеньо, нарезать с семенами 2 лавровых листа Соль

Способ:

В средней кастрюле смешать яблочный уксус и коричневый сахар. Довести смесь до кипения, чтобы растворить сахар. Добавить абрикосы, все чили и лавровые листья и тушить на умеренном огне, пока абрикосы не станут мягкими, около 5 минут. Дать остыть, затем удалить лавровые листья.

В блендере пюрировать смесь до получения однородной массы. Приправить солью. Переложить соус в маленькие баночки или бутылки и убрать в холодильник.

— Шрирача —

Ингредиенты примерно на 2 чашки соуса:

400 г красного перца чили (халапеньо или серрано) 250 г зеленого перца чили (халапеньо или серрано) 6 зубчиков чеснока 8 ст.л. коричневого сахара 1,5 ч.л. крупнозернистой соли 2 ч.л. копченой морской соли 120 мл дистиллированного белого уксуса 3/4 ч.л. ксантановой камеди

Способ:

Выложить перец, чеснок, сахар и соль в кухонный комбайн и измельчить до консистенции грубой крошки. Переложить смесь в чистую банку, затем накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре. Хранить в темном, сухом месте. Проверять соус каждый день на предмет брожения (оно должно начаться через 2-3 дня, иногда чуть позже).

Начало брожения можно определить по появлению на дне банки пузырьков. С этого момента соус необходимо мешать каждый день, пока он не перестанет увеличиваться в объеме (это займет от 5 до 7 дней.) После этого перелить соус в комбайн/блендер, добавить уксус и пюрировать до получения гладкой массы. Процедить смесь через мелкое сито. Вернуть соус в чистую чашу комбайна или блендера, добавить ксантановую камедь и перемешать. Переложить соус в банки и убрать в холодильник.