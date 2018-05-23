Низкокалорийные продукты: точно ли они полезны

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ Есть среди сторонников здорового образа жизни определенный тип людей. Это любители сложных блюд, в которых обычная мука заменяется на безглютеновую, сыр — на пищевые дрожжи с сырным ароматом, сахар — на стевию. Получается такая эрзац-еда, которую они с удовольствием фотографируют, показывают в соцсетях и рассказывают о том, как это полезно и низкокалорийно — торт из опилок, пыльцы и заменителя сахара. А главное, «совсем-совсем не отличается от оригинала»!

Известная диетологиня вдохновенно учит читателей готовить сочни «как у мамы» из обезжиренного творога, заменителя сахара и амарантовой муки. Блогер, слегка помешавшаяся на здоровом питании, убеждает читателей, что пюре из цветной капусты ничем не отличается от картофельного. Мириады однотипных инстаграм-див с прекрасными телами рассказывают о своем когнитивном диссонансе: они-де не понимают, зачем вообще люди едят сахар, если на свете есть сахарозаменители.

И видится мне в словах восторженных любителей такого «правильного питания» некоторая доля лицемерия. Я им не верю. Веганам, которые перешли на растительный рацион и рассказывают о том, как вкусен десерт из взбитого кокосового молока с лимонной цедрой и слегка замороженным бананом, верю. Вкусовые рецепторы иначе воспринимают еду даже после непродолжительного периода отказа от промышленных сладостей с огромным количеством сахара. К тому же увеличение доли клетчатки в рационе неплохо сказывается на самочувствии (если только у вас нет хронических заболеваний кишечника или поджелудочной железы).

Верю я и тем, кто говорит о том, как вкусна простая еда — азербайджанские помидоры с крупной солью, гречка с оливковым маслом или кусок запеченной в духовке морской рыбы. Если прислушаться к своим потребностям, оказывается, что пиццы хочется совсем не каждый день. Куда чаще организм просит обычной еды, особенно если не находится в хроническом стрессе и не страдает от постоянной тревоги — тут в дело вступают иные механизмы, когда настройки тела переходят в «аварийный» режим и ему становится не до удовлетворения тонких потребностей в разных витаминах и микронутриентах. Организму становится нужна тяжелая артиллерия — сладкое и жирное, чтобы вырабатывался дофамин, чтобы унималась тревога и как-то можно было пережить стрессовую ситуацию.

А те, кто так старательно пытается убедить окружающих, что десерт из воды, желатина и стевии, — это очень вкусно и полезно, лгут. И вот почему. Мне кажется, они отчаянно скучают по тем самым десертам промышленного производства, для приготовления которых используются ведра сахара и канистры дрянного жира. Им снится торт «Наполеон», который готовит их мама: больше половины кусочка этого лакомства съесть было невозможно, но зато сей десерт прочно ассоциируется с домашним теплом и безопасностью родительского гнезда. Они не могут забыть тот божественного вкуса эклер из кондитерской напротив университета, где учились несколько лет назад.

Они отчаянно хотят, чтобы их рацион остался таким же, как и до эпохи здорового образа жизни. Они мечтают о салате оливье, а торт «Прага» снится им по ночам. И это люди большой силы воли, потому что каждый день есть то, что терпеть не можешь: лист салата и обезжиренный творог, сухую куриную грудку без соли и напиток с семенами чиа, напоминающий по консистенции носовую слизь, — это настоящий подвиг. Любители «тортиков по пп» и изобретатели «диетического тирамису» — сильные духом, но несчастные и зависимые от мнения окружающих люди. Им невкусно есть эту столь популярную среди сторонников ЗОЖ простую нерафинированную еду. Душа их просит сосисок, и пельменей, и сахара, побольше сахара. Поэтому «пирожное из сена, соломы и стевии» и прочие подобные изыски становятся единственным легальным способом хоть на минуту представить, что бедняги едят то, что им хочется.

Казалось бы, ну снится тебе шаурма из палатки рядом с домом, так съешь ее и успокойся. Но если ты встал на путь здорового образа жизни и во всеуслышание объявил об этом в соцсетях, шаурму съесть не так-то просто. Совесть и воображаемое порицание подписчиков останавливают таких горе-спортсменов и заставляют мозг придумывать «здоровую альтернативу», хотя лаваш с овощами и куском курицы — не такая уж и вредная еда. Подозреваю, дело тут не только в калорийности любимых блюд.

Взять, к примеру, тот самый рецепт сочней со стевией и обезжиренным творогом. Готовое блюдо получится ненамного «легче» по энергетической ценности, чем его калорийный «двойник». Или «диетический» салат оливье, где майонез заменяют на греческий йогурт, а говядину — на куриную грудку. Тарелка обычного оливье с чайной ложкой майонеза не настолько отличается по калорийности от «диетического собрата» и серьезная разница может случиться только при условии, что диетствующая дама употребит внутрь ведро такого салата. «Рецепты правильного питания» — эффективный способ извлечения денег из тревожных людей. Им непременно нужно, чтобы кто-то научил, что можно, а что нельзя. Это великая иллюзия контроля над своими желаниями, потребностями и над своим телом.

Исследования подтверждают эту гипотезу: невротическое избегание сахара и повальное увлечение его заменителями повышают риски заболеть диабетом. Есть данные и о канцерогенности некоторых сахарозаменителей. Впрочем, эта информация требует более глубоких исследований.

Однако в свете перечисленных фактов возникает вопрос, что полезнее: чашка чая с ложкой сахара или тот же напиток с пакетиком сахарозаменителя? Однозначного ответа нет. Умеренное количество сахара (по данным ВОЗ , около шести чайных ложек в день) не повредит фигуре, не повлияет на риски сердечно-сосудистых и других заболеваний. Иными словами, разумнее съесть кусочек наполео на или другой десерт и не пытаться обмануть свой организм. ВОЗ призывает сократить потребление сахара, но это совсем не означает рекомендацию сойти с ума и устроить себе болезненную фиксацию на поиске «белой смерти» на упаковках любой еды!

Если грезить о торте месяцами, но пытаться перехитрить себя «десертом из воды, какао-бобов, сукралозы и веток, так похожим на шоколадный маффин», дело кончится тем, что вы обнаружите себя на празднике, доедающей целый торт где-то в укромном уголке после первого же бокала вина, который ослабит контроль префронтальной коры; мозг заставит тоскующий по сахару организм пуститься во все тяжкие.

Именно поэтому я считаю «пп-десерты» враньем себе и тупиком на пути к здоровому образу жизни. Если вы с упорством маньяка добавляете в макароны «пищевые дрожжи с ароматом сыра» вместо настоящего сыра — это значит, вы скучаете по сыру. Съешьте пиццу, от пары кусков хлеба с сыром и помидорами не умирают. Если вы трясущимися руками спешите сохранить очередной рецепт «низкокалорийных блинов без сахара, соли, глютена, яиц и молока» — это значит, что вы просто хотите блинов. Так съешьте их, вместо того чтобы возводить целые замки из психологических защит в своей голове.

На свете очень много вкусной еды. Немного чиабатты со сливочным сыром, посыпанной свежей голубикой, — десерт, полный разных вкусовых оттенков, идеальный по сладости. Кусок изготовленного из маргарина и полуведра сахара торта не идет с ним ни в какое сравнение, при условии что вы не придаете этому торту каких-то иных смыслов: например, если именно этот торт было принято покупать у вас в семье на праздники, возможно, он ассоциируется у вас с семейным теплом и радостными событиями. Может, именно этим тортом вы привыкли заедать недосып, негативные переживания, или именно этот десерт вы едите от скуки под кофе с коллегами — тогда, вероятно, это не просто сладкое, а плохая привычка, в которой пресловутая мешанина сахара, муки и жира играет главную роль. Что делать с такими проблемами, когда еда становится ритуалом или способом успокоения, подскажет психотерапевт. Однако заменить «вредное на полезное» тут не поможет. Не стоит обходиться со своим бесценным организмом как с глупой скотиной, которой что солома со стевией, что фруктовый бисквит — все едино.

Узнать свои настоящие потребности можно, если честно признаться себе в них. Даже если это «позорное» желание съесть мороженое из сети фастфуда. Съешьте, наконец, это мороженое. Попробуйте другие десерты. Вы все равно не сможете есть одно лишь мороженое дни напролет — вам захочется салат из морковки, или вареное яйцо, или стакан кефира. Подобрать свой идеальный режим питания — дело непростое. А потому не стоит еще больше усложнять эту задачу «ненастоящей» едой.

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