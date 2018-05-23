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Паста Болоньезе
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Паста Болоньезе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Популярнейшее итальянское блюдо — паста с густым и насыщенным мясным соусом.
Ингредиенты
Оливковое масло 5 ст. л.
сливочное масло 3 ст. л.
морковь 3 шт  лук 1 шт  сельдерей 3 стебля
чеснок 4 зубчика
свино-говяжий фарш 600 г  томатная паста 180 мл  молоко 250 мл  сухое белое вино 250 мл  соль по вкусу
черный перец по вкусу
спагетти 300-400 г  тертый пармезан по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте оливковое и сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, морковь и сельдерей, нарезанные мелкими кубиками. Готовьте около 15 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте фарш и хорошо перемешайте. Уменьшите огонь и готовьте около 45 минут, пока мясо не будет готово.
Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Добавьте в соус томатную пасту, хорошо перемешайте и готовьте на медленном огне еще около 30 минут. Влейте молоко, снова перемешайте и готовьте еще около 45 минут. Влейте вино и готовьте около 10 минут. Накройте крышкой и готовьте на очень медленном огне около 1 часа. Затем посолите, поперчите и снимите с огня.
Отварите пасту до готовности в подсоленной воде. Разложите по тарелкам, сверху выложите мясной соус и посыпьте тертым пармезаном. Подавайте сразу.
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