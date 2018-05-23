Паста Болоньезе

Популярнейшее итальянское блюдо — паста с густым и насыщенным мясным соусом.

Ингредиенты

Оливковое масло 5 ст. л.

сливочное масло 3 ст. л.

морковь 3 шт лук 1 шт сельдерей 3 стебля

чеснок 4 зубчика

свино-говяжий фарш 600 г томатная паста 180 мл молоко 250 мл сухое белое вино 250 мл соль по вкусу

черный перец по вкусу

спагетти 300-400 г тертый пармезан по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте оливковое и сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, морковь и сельдерей, нарезанные мелкими кубиками. Готовьте около 15 минут, пока овощи не станут мягкими. Добавьте фарш и хорошо перемешайте. Уменьшите огонь и готовьте около 45 минут, пока мясо не будет готово.

Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Добавьте в соус томатную пасту, хорошо перемешайте и готовьте на медленном огне еще около 30 минут. Влейте молоко, снова перемешайте и готовьте еще около 45 минут. Влейте вино и готовьте около 10 минут. Накройте крышкой и готовьте на очень медленном огне около 1 часа. Затем посолите, поперчите и снимите с огня.

Отварите пасту до готовности в подсоленной воде. Разложите по тарелкам, сверху выложите мясной соус и посыпьте тертым пармезаном. Подавайте сразу.