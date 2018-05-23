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«Голубцы» по-средиземноморски
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«Голубцы» по-средиземноморски 

Карельские вести 1 час назад
Рулетики из капустных листьев в томатном соусе с начинкой из кускуса и феты.
Ингредиенты
Листья капусты 8 шт  соль по вкусу
кускус 200 г  оливковое масло 2 ст. л.
чеснок 4 зубчика
помидоры 500 г  красный винный уксус 1 ст. л.
сахар 1 ч. л.
фета 100 г  оливки без косточек 50 г  мята по вкусу
Способ приготовления
Вскипятите в большой кастрюле примерно 600-700 мл воды. Сложите в нее капустные листья (можно взять савойскую капусту). Накройте крышкой и варите около 5 минут на среднем огне. Затем тщательно слейте воду и выложите листья на чистую сухую поверхность, чтобы они высохли.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняСредиземноморская
Вскипятите 350 мл воды, добавьте соль. Всыпьте кускус, хорошо перемешайте и снимите с огня. Оставьте минимум на 5 минут.
Тем временем разогрейте оливковое масло в сковороде. Добавьте измельченный чеснок, готовьте около 30 секунд. Затем добавьте нарезанные кубиками помидоры, уксус, сахар, соль и 60 мл воды. Накройте крышкой и готовьте, периодически помешивая, около 10 минут.
В кускус добавьте раскрошенную фету, мелко нарезанные оливки и измельченную мяту. Выложите полученную смесь на капустные листья и сверните их рулетиками. Выложите их в готовый томатный соус. Готовьте около 5-10 минут.
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