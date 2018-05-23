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5 продуктов, легко заменяющих зубную пасту
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5 продуктов, легко заменяющих зубную пасту 

МедикФорум 12 минут назад
Фото: МедикФорум
Канадские специалисты из Университета Торонто предложили за неимением пасты и щетки под рукой ополаскивать рот молоком. Но это не единственный продукт, способный заменить зубную пасту.
Стоматологи предложили использовать еду для улучшения состояния зубов, сообщила электронная газета ZIV.ru.
В составленный ими список полезных продуктов вошли:
Яблоки. Стоматологи доказали, что яблоки делают зубы крепче, а также борются с бактериями в полости рта, которые вызывают кариес.
Совет врачей: для зубов лучше выбирать зеленые сорта яблок.
Сыр. Этот продукт оказывает защитное действие в отношении зубной эмали, оздоровляет десна. К тому же сыр богат белком, кальцием и фосфатами, укрепляющими костную систему.
Совет врачей: предпочтительнее сыры твердых сортов.
Клубника. Яблочная кислота, содержащаяся в этой ягоде, эффективно очищает зубы и предотвращает их разрушение. Клубника идеально подходит для защиты от кариеса!
Брокколи. За счет высокого содержания клетчатки и полезных веществ своем составе брокколи помогает уменьшать воспаление десен и защищает эмаль.
Совет врачей: употреблять в пищу нужно не переваренную брокколи.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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