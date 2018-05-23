Бургеры с яйцом и беконом

Любите бургеры? Приготовьте их на завтрак собственными руками — так гораздо вкуснее!

Ингредиенты

Бекон 200 г кленовый сироп 60 мл говяжий фарш 600 г соус Ворчестер 3 ст. л.

лук (маленький) 1 шт зернистая горчица 2 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло для жарки

сыр 200 г яйца 4 шт булочки для бургеров 4 шт Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Выложите полоски бекона на противень, застеленный бумагой. Запекайте около 15 минут, затем сбрызните кленовым сиропом и поместите в духовку еще на 5 минут.

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Смешайте фарш с соусом Ворчестер, измельченным луком и горчицей. Посолите и поперчите. Сформируйте 4 круглые плоские котлеты. Обжарьте с двух сторон. За пару минут до конца положите на каждую котлету по ломтику сыра и жарьте, пока он не расплавится.

Тем временем пожарьте яйца (желательно, по отдельности, чтобы их было удобнее положить на бургер).

Положите котлету с сыром на нижнюю часть булочки, сверху выложите яйцо, затем бекон и верхнюю часть булочки. Подавайте сразу.