Мужская диета для похудения

У мужчин и у женщин обменные процессы протекают по-разному, если женское похудение основывается на тренировках, то мужчинам важнее правильно питаться. Несмотря на это большинство диет рассчитано именно на женщин, если мужчина будет соблюдать кефирную или огурцовую диету, то он столкнется с ухудшением здоровья. Мужчинам нельзя соблюдать низкокалорийные диеты с ограничениями в употреблении насыщенных жиров, они помогают похудеть, но при этом снижают уровень тестостерона, что негативно сказывается на состоянии мышечной массы и репродуктивном здоровье.

Тело мужчины накапливает жир преимущественно на животе и на боках, этот запас будет израсходован только при условии того, что количество съеденных калорий будет ниже количества потраченных. Отсюда следует, что для похудения мужчина должен ограничить калорийность рациона либо тратить больше энергии на тренировках. Возможности спорта часто переоцениваются, к примеру, чтобы сжечь калории, полученные из пачки чипсов, нужно пробежать около 10 километров. Отказаться от лишних продуктов намного реальнее, чем отработать их энергетическую ценности на тренировках.

Диета для мужчин не должна предполагать питание одним низкокалорийным продуктом или отказ от пары вредных продуктов, это систематическое снижение калорийности рациона за счет отказа от всех вредных калорийных продуктов, употребление большого количества клетчатки и воды. Тренировки являются вспомогательным элементом, направленным на формирование красивого тела, но основное действие достигается за счет питания.

Мужчинам крайне вредно стремительное похудение, процесс избавления от лишнего веса будет занимать не менее 2-3 месяцев.

Для большинства мужчин подсчет калорий является сложным занятием, поэтому его лучше заменить на другие методики. Первой задачей будет научиться распознавать сигнал от своего тела и насыщении и правильно на него реагировать. Главными приемами пищи являются завтрак и обед, зачастую причиной появления лишнего веса является отсутствие завтрака и последующее переедание в течение дня и вечером. Вечерний прием пищи не должен содержать большого количества углеводов, он должен состоять белковых продуктов в сочетании с жирными кислотами омега-3, к примеру, нежирное мясо и салат, заправленный оливковым маслом.

Одним из основных правил буде отказ от сладкого и выпечки, особенно в вечернее время. Мужчины худеют намного проще и быстрее, чем женщины, порой один лишь отказ от сладкого приносит ощутимые результаты. Помимо быстрых углеводов нужно ограничить употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, это чипсы, продукты фастфуда, полуфабрикаты, еда быстрого приготовления, майонезы и другие жирные соусы.

При избавлении от лишнего жира для мужчин будут предпочтительными силовые тренировки, они не только поспособствуют похудению, но и придадут мышцам тонус, помогут сформировать красивое тело. Помимо прочего силовые нагрузки для мужчин являются средством для естественного повышения выработки мужских половых гормонов.

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