Фокачча с луком и тимьяном

Фокачча — итальянский хлеб с разнообразными начинками. Приготовьте фокаччу с луком и тимьяном.

Ингредиенты

Хлебная мука 800 г холодная вода 600 мл сахар 2 ст. л.

соль 2 ч. л.

моментальные дрожжи 1 пакетик

оливковое масло 8 ст. л.

чеснок 4 зубчика

лук 1-2 шт сушеный тимьян 1 ч. л.

морская соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Смешайте в миске муку, воду, сахар, соль и дрожжи. Замесите тесто в течение 2-3 минут. Оставьте тесто на 5 минут, затем вымешайте еще в течение пары минут.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Большую миску смажьте оливковым маслом. Переложите в нее тесто. Держа миску одной рукой, второй возьмите тесто и растяните его. Повторите несколько раз. Добавьте 1 столовую ложку масла и несколько раз переверните тесто, чтобы оно покрылось маслом. Накройте миску пленкой и поместите в холодильник на 8-10 часов.

Застелите противень бумагой для выпечки. Смажьте ее 2 столовыми ложками масла. Выложите на противень тесто и аккуратно растяните его по всей площади. Сбрызните 2 столовыми ложками масла.

Пальцами аккуратно проделайте в тесте небольшие углубления. Оставьте тесто на 20 минут. Сбрызните его 1 столовой ложкой масла и снова растяните. Поставьте противень в теплое место примерно на 2-3 часа, пока тесто не увеличится примерно в 1,5 раза.

Тем временем разогрейте духовку до 230 градусов.

Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку масла. Добавьте измельченный чеснок и тонко нарезанный лук. Посолите и поперчите, добавьте тимьян. Жарьте, пока лук не станет прозрачным. Снимите с огня и охладите. Выложите лук сверху на подошедшее тесто. Посыпьте морской солью. Поместите в духовку и выпекайте около 7 минут. Затем переверните противень и выпекайте еще около 8 минут.

Выньте фокаччу из духовки. Перед подачей охладите в течение 20 минут.