Овсянка с яблоками и медом 

Самое лучшее блюдо для завтрака: овсяная каша на молоке с яблоками, медом и фисташками.
Ингредиенты
Овсянка 150 г молоко 1 л корица 0,5 ч. л.
яблоки 2 шт фисташки (рубленые) 2 ст. л.
мед по вкусу
Способ приготовления
Овсянку всыпьте в небольшую кастрюльку, залейте ее молоком. Поместите на средний огонь и варите около 15 минут до загустения.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Добавьте корицу и перемешайте. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками.
Разложите овсянку по тарелкам, сверху выложите яблоки, посыпьте фисташками и полейте медом. Подавайте сразу.