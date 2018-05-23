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Овсянка с яблоками и медом
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Овсянка с яблоками и медом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Самое лучшее блюдо для завтрака: овсяная каша на молоке с яблоками, медом и фисташками.
Ингредиенты
Овсянка 150 г  молоко 1 л  корица 0,5 ч. л.
яблоки 2 шт  фисташки (рубленые) 2 ст. л.
мед по вкусу
Способ приготовления
Овсянку всыпьте в небольшую кастрюльку, залейте ее молоком. Поместите на средний огонь и варите около 15 минут до загустения.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Добавьте корицу и перемешайте. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками.
Разложите овсянку по тарелкам, сверху выложите яблоки, посыпьте фисташками и полейте медом. Подавайте сразу.
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