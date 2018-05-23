Овсянка с яблоками и медом

Самое лучшее блюдо для завтрака: овсяная каша на молоке с яблоками, медом и фисташками.

Ингредиенты

Овсянка 150 г молоко 1 л корица 0,5 ч. л.

яблоки 2 шт фисташки (рубленые) 2 ст. л.

мед по вкусу

Способ приготовления

Овсянку всыпьте в небольшую кастрюльку, залейте ее молоком. Поместите на средний огонь и варите около 15 минут до загустения.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Добавьте корицу и перемешайте. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками.

Разложите овсянку по тарелкам, сверху выложите яблоки, посыпьте фисташками и полейте медом. Подавайте сразу.