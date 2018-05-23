Пирожки со свининой

Пирожки из цельнозерновой муки с начинкой из свиного фарша и зеленого горошка.

Ингредиенты

Свиной фарш 800 г лук 1 шт мускатный орех 1 ч. л.

сухая горчица 1 ч. л.

соус Ворчестер 1 ст. л.

кумин 1 ч. л.

зеленый горошек 200 г картофель (вареный) 1 шт растительное масло 100 мл маргарин 100 г цельнозерновая мука 500 г пшеничная мука 250 г яйцо 1 шт Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняАмериканская

Для теста смешайте растительное масло и маргарин, поместите на огонь или в микроволновку, чтобы маргарин расплавился.

Оба вида муки всыпьте в большую миску и добавьте 2 ч. л. соли. Добавьте масляную смесь и замесите тесто, при необходимости добавляя воду.

Тонко раскатайте тесто. Формочки для маффинов слегка смажьте маслом. Вырежьте из теста кружочки и выложите их в формочки.

Для начинки смешайте фарш, измельченный лук, зеленый горошек и мелко нарезанный картофель. Добавьте соль, горчицу, кумин, мускатный орех и соус Ворчестер. Все тщательно перемешайте. Выложите начинку в формочки с тестом. Сверху накройте маленькими кружочками теста и защипайте края. Смажьте взболтанным яйцом.

Поместите в духовку на 30 минут. Затем выньте, увеличьте температуру до 200 градусов. Пирожки выньте из формочек, смажьте со всех сторон яйцом и выложите на противень. Снова поместите в духовку на 30 минут.