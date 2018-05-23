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Пирожки со свининой
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Пирожки со свининой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пирожки из цельнозерновой муки с начинкой из свиного фарша и зеленого горошка.
Ингредиенты
Свиной фарш 800 г  лук 1 шт  мускатный орех 1 ч. л.
сухая горчица 1 ч. л.
соус Ворчестер 1 ст. л.
кумин 1 ч. л.
зеленый горошек 200 г  картофель (вареный) 1 шт  растительное масло 100 мл  маргарин 100 г  цельнозерновая мука 500 г  пшеничная мука 250 г  яйцо 1 шт  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняАмериканская
Для теста смешайте растительное масло и маргарин, поместите на огонь или в микроволновку, чтобы маргарин расплавился.
Оба вида муки всыпьте в большую миску и добавьте 2 ч. л. соли. Добавьте масляную смесь и замесите тесто, при необходимости добавляя воду.
Тонко раскатайте тесто. Формочки для маффинов слегка смажьте маслом. Вырежьте из теста кружочки и выложите их в формочки.
Для начинки смешайте фарш, измельченный лук, зеленый горошек и мелко нарезанный картофель. Добавьте соль, горчицу, кумин, мускатный орех и соус Ворчестер. Все тщательно перемешайте. Выложите начинку в формочки с тестом. Сверху накройте маленькими кружочками теста и защипайте края. Смажьте взболтанным яйцом.
Поместите в духовку на 30 минут. Затем выньте, увеличьте температуру до 200 градусов. Пирожки выньте из формочек, смажьте со всех сторон яйцом и выложите на противень. Снова поместите в духовку на 30 минут.
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