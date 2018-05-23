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Фаршированные помидоры
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Фаршированные помидоры 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Отличная праздничная закуска — помидоры с начинкой из тунца, авокадо и творога.
Ингредиенты
Помидоры (небольшие) 4 шт  тунец в собственном соку 1 банка
кукуруза 50 г  авокадо 0,5 шт  зеленый лук 2 стебля
творог 50 г  дижонская горчица 1-2 ст. л.
майонез 1 ст. л.
лимонный сок 1 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
У помидоров срежьте верхушки и выберите мякоть с помощью ложки.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Слейте жидкость с тунца, положите его в небольшую миску. Добавьте горчицу, майонез и лимонный сок. Хорошо перемешайте вилкой, разминая рыбу.
Добавьте нарезанный кубиками авокадо, измельченный зеленый лук, кукурузу и творог, хорошо перемешайте. Посолите и поперчите.
Наполните помидоры начинкой. Поместите ненадолго в холодильник. Подавайте охлажденными.
Фото: Pinterest
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