Фаршированные помидоры 

Отличная праздничная закуска — помидоры с начинкой из тунца, авокадо и творога.
Ингредиенты
Помидоры (небольшие) 4 шт тунец в собственном соку 1 банка
кукуруза 50 г авокадо 0,5 шт зеленый лук 2 стебля
творог 50 г дижонская горчица 1-2 ст. л.
майонез 1 ст. л.
лимонный сок 1 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
У помидоров срежьте верхушки и выберите мякоть с помощью ложки.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Слейте жидкость с тунца, положите его в небольшую миску. Добавьте горчицу, майонез и лимонный сок. Хорошо перемешайте вилкой, разминая рыбу.
Добавьте нарезанный кубиками авокадо, измельченный зеленый лук, кукурузу и творог, хорошо перемешайте. Посолите и поперчите.
Наполните помидоры начинкой. Поместите ненадолго в холодильник. Подавайте охлажденными.
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