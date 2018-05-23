Фаршированные помидоры

Отличная праздничная закуска — помидоры с начинкой из тунца, авокадо и творога.

Ингредиенты

Помидоры (небольшие) 4 шт тунец в собственном соку 1 банка

кукуруза 50 г авокадо 0,5 шт зеленый лук 2 стебля

творог 50 г дижонская горчица 1-2 ст. л.

майонез 1 ст. л.

лимонный сок 1 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

У помидоров срежьте верхушки и выберите мякоть с помощью ложки.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Слейте жидкость с тунца, положите его в небольшую миску. Добавьте горчицу, майонез и лимонный сок. Хорошо перемешайте вилкой, разминая рыбу.

Добавьте нарезанный кубиками авокадо, измельченный зеленый лук, кукурузу и творог, хорошо перемешайте. Посолите и поперчите.

Наполните помидоры начинкой. Поместите ненадолго в холодильник. Подавайте охлажденными.

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