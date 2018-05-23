Пирог с грибами и сыром

Пирог из слоеного теста с дикими грибами и сыром грюйер.

Ингредиенты

Слоеное тесто 1 пласт

сыр грюйер 150 г сливочное масло 2 ст. л.

оливковое масло 2 ст. л.

лук 1 шт дикие грибы 350 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

куриный бульон 120 мл жирные сливки 120 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Тонко раскатайте тесто и выложите его в форму для тарта.

Разогрейте в сковороде оба вида масла. Добавьте измельченный лук и готовьте около 5 минут. Добавьте крупно нарезанные грибы и готовьте до мягкости, около 8 минут.

Влейте бульон и готовьте, пока он не выпарится. Затем добавьте сливки и готовьте, пока жидкость снова почти не выпарится. Снимите с огня.

Посыпьте тесто половиной сыра, сверху выложите грибную смесь. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте около 20 минут, пока тесто хорошо не подрумянится.