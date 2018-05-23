Ещё
Пирог с грибами и сыром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пирог с грибами и сыром 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Пирог из слоеного теста с дикими грибами и сыром грюйер.
Ингредиенты
Слоеное тесто 1 пласт
сыр грюйер 150 г  сливочное масло 2 ст. л.
оливковое масло 2 ст. л.
лук 1 шт  дикие грибы 350 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
куриный бульон 120 мл  жирные сливки 120 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Тонко раскатайте тесто и выложите его в форму для тарта.
Разогрейте в сковороде оба вида масла. Добавьте измельченный лук и готовьте около 5 минут. Добавьте крупно нарезанные грибы и готовьте до мягкости, около 8 минут.
Влейте бульон и готовьте, пока он не выпарится. Затем добавьте сливки и готовьте, пока жидкость снова почти не выпарится. Снимите с огня.
Посыпьте тесто половиной сыра, сверху выложите грибную смесь. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте около 20 минут, пока тесто хорошо не подрумянится.
Карельские вести: последние новости
Пирожки со свининой Фаршированные помидоры Чизкейк «Нью-Йорк»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпьем за геев»: наши звезды о секс-меньшинствах44
Певица разделась в ванной в прямом эфире27
Названы марки опасного сливочного масла40
Пугачева поделилась интимными подробностями15
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото12
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
00:20
Подруга разоблачила Боню порочащей историей
Звёзды
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которых вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение