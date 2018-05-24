Как ускорить обмен веществ в организме с помощью продуктов и препаратов — советы и рекомендации

Все поступающее в наш желудок в процессе пищеварения расщепляется на составляющие, из которых синтезируются белки, жиры и прочие вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности и самообновления организма. При нормальном метаболизме (межклеточном и внутриклеточном обмене веществ) поддерживается оптимальный баланс потребляемых и расходуемых калорий, благодаря чему у человека нет проблемы с лишним весом. Если обменные процессы замедляются, при неизменном образе жизни и тех же пищевых привычках поступающие калории не успевают «сгорать» и трансформируются в избыточные жировые отложения. Норма содержания жира в организме женщины составляет 18–25%, мужчины — 10–20%. Превышение этих показателей может привести не только к ухудшению фигуры, но и серьезным проблемам со здоровьем. Существенно ускорить метаболизм и эффективно похудеть в домашних условиях помогают правильное питание и специальные препараты.

Продукты, которые ускоряют метаболизм

К продуктам, ускоряющим метаболизм, относятся:

богатые грубой клетчаткой овощи — капуста, морковь, свекла, сельдерей;

цельнозерновые каши, сваренные на воде;

бобовые;

яблоки, груши, цитрусовые фрукты, ананасы;

кисломолочка — кефир, простокваша, ряженка, натуральные йогурты без наполнителей;

жирная морская рыба, орехи, семечки, конопляное и льняное масла, которые содержат большое количество кислот Омега-3 (они стимулируют синтез лептина — гормона, подавляющего аппетит и регулирующего энергетический обмен в организме);

диетическое мясо, постная рыба, яйца, нежирный творог;

морепродукты (содержащийся в них йод требуется для нормальной работы щитовидной железы);

имбирь, корица, жгучий перец, карри и другие приправы, способствующие улучшению пищеварения и сжигающие жир;

напитки с высоким содержанием кофеина — натуральный черный кофе, чай (особенно зеленый), какао без добавления молока.

Питание должно быть 5–6-разовым, с равномерными промежутками. Регулярно получая пищу, организм не будет накапливать калории «про запас». Не менее важно для похудения пить чистую воду из расчета 40–50 мл на 1 кг веса (в зависимости от поставленной цели и физической активности): при дефиците влаги в организме замедляется расщепление жиров, выведение балластных веществ и токсинов.

Как быстро и безопасно сжечь жир с помощью таблеток

Полки аптек буквально ломятся от препаратов, производители которых обещают желающим сбросить лишний вес быстрый результат без изнурительных диет, «лежа на диване». Их прием действительно обеспечивает стремительное похудение, но может привести к необратимым нарушениям в работе организма. Независимо от формы выпуска (капсулы, таблетки, чаи) все препараты для интенсивного похудения по принципу действия делятся на пять видов:

Психостимуляторы — воздействуют на нервную систему, подавляя аппетит. Вызывают быстрое привыкание, нарушают работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Слабительные — мешают полному усвоению потребляемой пищи. Длительный прием приводит к истощению организма, атонии кишечника.

Диуретики — обеспечивают снижение веса за счет выведения жидкости из тканей. Нарушают водный и электролитный баланс, липидный и углеводный обмен.

Наполнители желудка — натуральные и синтетические вещества, разбухающие под воздействием жидкости. Имеют нулевую калорийность, создают длительное ощущение сытости, активизируют перистальтику. Побочные эффекты: обезвоживание организма при недостаточном потреблении воды, синдром «ленивого кишечника».

Сжигатели жира (термогеники, липотропики, стимуляторы щитовидной железы, блокаторы кортизола, блокаторы калорий) — неэффективны без физических нагрузок. Все, кроме липотропиков, имеют серьезные противопоказания к применению.

При этом есть совершенно безопасные и доступные по цене средства для того, чтобы запустить метаболизм. Это комплексы витаминов и микроэлементов, которые вам выпишет врач после обследования. С их помощью вы сможете ускорить обмен веществ и похудеть с пользой для здоровья.