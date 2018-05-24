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Десерт «Кейк по — шотландски»
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Десерт «Кейк по — шотландски» 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Ресторан самой дикой в мире кухни «Шотландская клетка» рекомендует за день до пятницы побаловать себя самым дио вкусным кейком по рецепту шеф-повара ресторана Юрия Ламонова.
Вам понадобится:
(на 1 порцию)
Овсяное печенье — 75 г  Крем на кейк — 65 г  Кофе (американо) — 50 г  Клубника свежая — 30 г  Голубика свежая — 30 г  Соус ванильный — 12 г  Соус ягодный — 12 г  Мята — 2 г (украшение)
Сахарная пудра — 2 г  Для крема:
Сливки растительные — 240 г  Сливки 22% — 335 г  Сахарная пудра — 60 г  Сахарный сироп — 110 г  Ваниль стручковая — 3 г  Желатин — 10 г  Сметана — 140 г  Для ванильного соуса:
Молоко 70 г  Яйцо 2 шт  Сахар 30 г  Ваниль стручковый 1 шт  Желтки отделить от белков. В молоке растворить сахар и добавить стручковую ваниль и желтки хорошо перемешивая. Готовить соус на водяной бане до загустения.
Для ягодного соуса:
Малина 50 г  Клубника 50 г  Вишня 50 г  Сахар 50 г  Ягоды засыпать сахаром и варить 10 мин до состояния соуса и пробить блендером.
Приготовление крема:
Желатин замочить в холодной воде. Сливки растительные хорошо взбить. Сливки 22% разогрет и добавить к ним сахарную пудру, сахарный сироп и ваниль. Хорошо перемешать и охладить. Добавить в растительные сливки желатин и сметану. Аккуратно все перемешать и охладить.
Приготовление кейка:
На тарелку вылить ванильный соус. Печенье овсяное пропитать кофе и выложить на тарелку. Сверху (слоями) размещаем крем и ягоды. Получится три слоя. При подаче полить ягодным соусом и украсить мятой и пудрой.
Фото: архив ресторана
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