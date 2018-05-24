Десерт «Кейк по — шотландски»

Ресторан самой дикой в мире кухни «Шотландская клетка» рекомендует за день до пятницы побаловать себя самым дио вкусным кейком по рецепту шеф-повара ресторана Юрия Ламонова.

Вам понадобится:

(на 1 порцию)

Овсяное печенье — 75 г Крем на кейк — 65 г Кофе (американо) — 50 г Клубника свежая — 30 г Голубика свежая — 30 г Соус ванильный — 12 г Соус ягодный — 12 г Мята — 2 г (украшение)

Сахарная пудра — 2 г Для крема:

Сливки растительные — 240 г Сливки 22% — 335 г Сахарная пудра — 60 г Сахарный сироп — 110 г Ваниль стручковая — 3 г Желатин — 10 г Сметана — 140 г Для ванильного соуса:

Молоко 70 г Яйцо 2 шт Сахар 30 г Ваниль стручковый 1 шт Желтки отделить от белков. В молоке растворить сахар и добавить стручковую ваниль и желтки хорошо перемешивая. Готовить соус на водяной бане до загустения.

Для ягодного соуса:

Малина 50 г Клубника 50 г Вишня 50 г Сахар 50 г Ягоды засыпать сахаром и варить 10 мин до состояния соуса и пробить блендером.

Приготовление крема:

Желатин замочить в холодной воде. Сливки растительные хорошо взбить. Сливки 22% разогрет и добавить к ним сахарную пудру, сахарный сироп и ваниль. Хорошо перемешать и охладить. Добавить в растительные сливки желатин и сметану. Аккуратно все перемешать и охладить.

Приготовление кейка:

На тарелку вылить ванильный соус. Печенье овсяное пропитать кофе и выложить на тарелку. Сверху (слоями) размещаем крем и ягоды. Получится три слоя. При подаче полить ягодным соусом и украсить мятой и пудрой.

Фото: архив ресторана