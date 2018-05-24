Как звездам удается сбросить лишний вес быстро

До и после. Кадр из фильма, instagram.com 23-летняя звезда сериала «Физрук» сумела похудеть на 14 кг за полгода и продолжает постоянно доводить фигуру до совершенства. На днях Полина вернулась из Карелии, где в медицинском оздоровительном центре проходила программу очищения организма от шлаков. «Жалею, что за 23 года сделала это впервые, теперь каждый год — на чистку», — говорит Гренц. Ну и не скрывает свою диету, которую совмещает с занятиями спортом:

С утра — сложные углеводы. К примеру, овсянка на нежирном молоке. На обед — белок, на ужин — клетчатка (овощи). Перекусывая несколько раз в день фруктами, заканчиваю их употребление до 5 часов.

Полностью отказалась от сахара, оставила дольку горького шоколада. Не чаще одного раза в неделю балую себя: ем что хочу — до 16 часов. Пью 2 литра воды в день, стакан воды с утра.

Комментарий специалиста:

— Я уже рассказывала, что лучше отказаться от завтрака, который состоит исключительно из углеводов, — напоминает диетолог Ирина Потянова. — На обед, помимо белка, необходимо употреблять небольшое количество сложных углеводов, например, крупу. К обеду начинает снижаться уровень кортизола, а это его немного поднимет, а значит, повысит работоспособность. На обед обязательно ешьте клетчатку (овощи), она медленно расщепляется и обеспечивает стабильный уровень глюкозы в крови. На ужин, кроме овощей, допустимо добавлять умеренное количество постного белка и полезные жиры. Долька горького черного шоколада допустима, только не в перекус, а в качестве десерта после завтрака и/или обеда.

34-летняя актриса — мама четверых сыновей. Самому младшему, Никифору, 8 месяцев, поэтому сейчас Глафира опять худеет. «Уже стремительно уменьшаюсь!» — смеется Тарханова. После каждой беременности она набирает примерно по 20 кг, сбрасывает вес по отработанным правилам:

На завтрак готовлю овсяную кашу на воде. На обед и ужин — кусочек мяса или рыбы с большой порцией овощей. На гарнир — тушеные овощи, салат из овощей. Ничего жареного — вся пища готовится в духовке без масла. Никогда не ем на ночь.

Вместо перекусов, когда хочется есть, — зеленый чай с молоком.

Хожу на массаж, йогу.

Комментарий специалиста:

— Перекус зеленым чаем с молоком не рекомендую, — говорит Ирина Потянова. — Все молочные продукты стимулируют поджелудочную железу к выбросу инсулина. Со временем это может привести к истощению клеток поджелудочной железы и развитию нарушений углеводного обмена вплоть до сахарного диабета.

Употребление углеводного завтрака в чистом виде (каши) также чревато развитием нарушений углеводного обмена. Организму для получения энергии утром необходимы полезные жиры, а для получения строительных материалов для всех гормонов, ферментов, органов и тканей — аминокислоты, которые он должен брать из белков. Пример здорового завтрака — омлет с овощами, с парой кусочков красной рыбы, оливками или авокадо. На обед и ужин употребление мяса и рыбы с овощами — отличный вариант. Последний прием пищи вечером оптимален за 3 часа до сна, но не позже 20 часов, чтобы избежать брожения пищи и превращения ее в жиры.

До и после. Фото: Persona Stars, Канал «Россия 1»

65-летняя артистка худеет с переменным успехом давно. Но за последние полтора года сбросила больше 40 кг. Степаненко рассказывает, что ее диета элементарна:

Необходимо принимать пищу не реже 5 раз в день. Размер порции — с ладошку.

Нужно пить много воды. Если хочется есть вечером — выпивать стакан воды.

Комментарий специалиста:

— Частое дробное питание ради похудения — отживший миф в диетологии, — утверждает Ирина Потянова. — Употреблять пищу нужно 3, максимум 4 раза в сутки. Это при отсутствии заболеваний органов желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и желчнокаменной болезни. Интервалы между приемами пищи должны составлять не менее 4 часов — ровно через такой промежуток времени запускаются процессы жиросжигания. Чем чаще мы принимаем пищу, тем сильнее провоцируем поджелудочную железу на выброс инсулина, что со временем приводит к развитию инсулинорезистентности — состоянию, когда в крови много инсулина, но рецепторы клеток на него не реагируют и он не может загнать глюкозу внутрь клеток, где она должна использоваться в качестве топлива. В итоге избыток глюкозы в крови переходит не в мышцы и печень, где она должна храниться в виде гликогена для стратегических нужд, а превращается в жир. Со временем клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, истощаются, что может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа. Воды действительно нужно пить достаточное количество, тогда все ферментные и выделительные системы организма будут работать адекватно.