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«А как же диета?»: Александра Гозиас показала мастер-класс по поеданию хинкали
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«А как же диета?»: Александра Гозиас показала мастер-класс по поеданию хинкали 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Мало кто станет спорить, что внешность, в частности вес, во многом зависят от генетических особенностей организма. И пока одни женщины ради сохранения фигуры стараются есть как птички, другие не отказывают себе во вкусностях. Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас может похвастаться идеальными параметрами тела и на днях продемонстрировала, что не боится употреблять даже довольно питательные блюда.
27-летняя Александра Гозиас опубликовала видеоролик, где показала целый мастер-класс по употреблению одного из самых популярных блюд грузинской кухни, которая считается довольно калорийной. Знаменитость продемонстрировала, как правильно есть хинкали, которые похожи на пельмени, но гораздо больше в размерах и более пряные.
Дегустацию Гозиас снимала подруга, хвалившая ее за успех. Александра подчеркнула, что главное — не проливать сок, который образовался в хинкали при варке — так вкуснее. Но внимание поклонников привлекло то, что красавица щедро добавила в блюдо сметану и с аппетитом съела. Они недоумевают, была ли это минутная слабость или телезвезда может позволить себе лакомства, не опасаясь лишних килограммов: «А как же диета? Растолстеть не боитесь?» «Ого, вот это порция, если я съем что-то подобное — сразу + 5 кг». «Вы такая стройная, а такие блюда калорийные употребляете, везет с генетикой?»
«Класс, тоже обожаю хинкали, они такие сочные и вкусные». «Так сексуально едите… Вау!» «Вы аппетитно поглощаете еду, я вот не умею так красиво». «Саша, вы поправитесь от такой еды, лучше налегать на салаты и фрукты». «Сметану не надо было добавлять, только перец и все».
Фанаты считают, что Александра Гозиас просто не склонна к полноте и, будучи худощавой от природы, может есть то, что душа пожелает. Она часто публикует откровенные снимки и хвастается роскошной грудью, не скрывая, что ради нее решилась на пластическую операцию. Но многие называют стройность Гозиас излишней и советуют поправиться, чтобы приобрести более округлые формы.
Публикация от Aleksandra Gozias (@gozias) 22 Май 2018 в 6:14 PDT
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