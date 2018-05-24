Десять рецептов самой разной окрошки

Окрошка — самое популярное летнее блюдо. Это именно то, что нужно в жаркий день, когда плотную еду совсем не хочется. Окрошка легкая, вкусная и сытная — такой обед или ужин понравится и взрослым, и детям.

Не существует универсального рецепта окрошки. Конечно, в классическом варианте в список ингредиентов обязательно входит «докторская» колбаса и редиска, но никто не запрещает экспериментировать и готовить окрошку из мяса, птицы или даже морепродуктов. С заправкой также можно «поиграть». Квас, кефир, сыворотка, минеральная вода, йогурт, простокваша и даже пиво — все эти варианты вполне уместны, все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Предлагаем объявить это лето сезоном кулинарных экспериментов и попробовать самые смелые, вкусные и оригинальные рецепты окрошки. Мы уже собрали самые классные рецепты в одном месте: осталось побаловать себя и домашних вкусной окрошкой!

Вам понадобятся:

Квас хлебный — 1 л Огурцы — 250 г Ветчина — 250 г Яйца — 2 шт.

Сметана — 150 г Горчица — 15 г Хрен — 1,5 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Лук зеленый — небольшой пучок

Укроп — для подачи

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите и остудите яйца. Отделите белки от желтков. Яичные белки порубите. Яичные желтки разомните вилкой и смешайте до однородной массы с 2 столовыми ложками кваса, сметаной, сахаром, хреном, солью и горчицей.

Зеленый лук и укроп порубите.

Огурцы и ветчину нарежьте кубиками.

Смешайте все ингредиенты в кастрюле.

Залейте окрошку квасом и охладите в холодильнике.

Перед подачей украсьте окрошку сметаной и петрушкой.

Вам понадобятся:

Яйца — 5 шт.

Кефир — 1,5 л Зелень (зеленый лук и укроп) — 1 пучок

Огурец (свежий небольшой) — 2 шт.

Редис — 100 г Картофель — 3-4 шт.

Колбаса (вареная) — 300 г Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель. Остудите и очистите. Порубите кубиками.

Колбасу, огурцы и редис также порежьте кубиками.

Отварите яйца. Остудите и натрите на терке.

Укроп тщательно промойте и порубите.

Смешайте все ингредиенты и разложите по тарелкам.

Залейте окрошку кефиром.

Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Картофель — 5 шт.

Морковь — 3 шт.

Огурцы — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Адыгейский сыр — 150 г Сметана — 170-200 мл Укроп — 1 пучок

Вода — 1,5 л Куркума — 1/2 ч. л.

Горчица — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Крупная соль — 1 ст. л.

Лимонный сок — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель и морковь в кожуре. Остудите, а затем очистите от кожуры. Порубите овощи на мелкие кубики. Переложите в отдельную миску.

Огурцы, помидоры и адыгейский сыр нарежьте на небольшие кусочки и также отправьте в миску.

Залейте содержимое миски водой. Добавьте сметану и специи.

Укроп порубите и также добавьте в миску.

Хорошенько все размешайте и перед подачей отправьте в холодильник минимум на полчаса.

Вам понадобятся:

Соленые грибы — 500 г Картофель — 250 г Морковь — 1 шт.

Свежие огурцы — 200 г Зеленый лук — 100 г Яйца — 2 шт.

Горчица — 2 ст. л.

Квас — 1 л Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Сметана — по вкусу

Способ приготовления:

Грибы промойте под проточной холодной водой. Откиньте на дуршлаг. Когда стечет лишняя жидкость, порубите грибы на небольшие кусочки.

Картофель и морковь отварите. Остудите.

Картофель, морковь и огурцы нарежьте кубиками.

Зеленый лук измельчите.

Отварите яйца. Остудите, а затем отделите белки от желтков. Яичные белки порубите. Яичные желтки разомните в миске вилкой и смешайте с горчицей до однородной массы.

Смешайте все ингредиенты, добавьте горчичную заправку. Посолите, поперчите.

Залейте квасом.

Подавайте к столу, украсив сметаной.

Вам понадобятся:

Семга — 300 г Картофель — 4-5 шт.

Яйца — 3 шт.

Свежие огурцы — 3 шт.

Зеленый лук — по вкусу

Укроп — 3-4 веточки

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Сметана — по вкусу

Айран — 1 л Лед — несколько кубиков

Способ приготовления:

Семгу отварите в слегка подсоленной воде. Затем остудите рыбу и порубите ее на небольшие кусочки.

Отварите картофель и яйца. Остудите.

Картофель, яйца и огурцы нарежьте кубиками.

Зелень порубите.

Смешайте все ингредиенты и выложите в тарелки.

Залейте окрошку айраном. Посолите, поперчите.

Охладите окрошку в холодильнике в течение часа.

Перед подачей украсьте окрошку сметаной.

Вам понадобятся:

Креветки (очищенные) — 200 г Помидор — 4 шт.

Огурец — 4 шт.

Яйцо куриное — 5 шт.

Укроп — по вкусу

Петрушка — по вкусу

Зеленый лук — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Квас — 1 л Сметана — по вкусу

Способ приготовления:

Отварите яйца до готовности. Остудите.

Креветки опустите в кипящую воду на 2-3 минуты. Остудите.

Помидоры, огурцы и яйца мелко нарежьте.

Зелень порубите.

Смешайте все ингредиенты. Посолите, поперчите.

Разложите получившуюся смесь по тарелкам и залейте квасом.

Добавьте сметану и хорошенько перемешайте.

Подавайте окрошку к столу.

Вам понадобятся:

Кефир — 500 мл Минеральная вода — 1/2 стакана

Огурец — 1 шт.

Редис — 5 шт.

Семга — 100 г Лимон — 2 ломтика

Киви — 1 шт.

Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 пучок

Тертый имбирь — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Семгу отварите на пару. Порубите.

Мелко нарежьте огурцы, редиску и киви.

Зелень порубите.

Половину порубленной зелени смешайте с тертым имбирем и солью.

Кефир смешайте с минеральной водой. Добавьте оставшуюся зелень.

Разложите подготовленные ингредиенты по тарелкам. Залейте кефирной смесью.

Сверху в каждую тарелку добавьте кусочки семги и киви.

Посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Яичные желтки (отваренные) — 4 шт.

Горчица — 3 ст. л.

Отварная говядина — 400 г Редис — 4-5 шт.

Свежие огурцы — 2-3 шт.

Вареный картофель — 3-4 шт.

Зеленый лук — 1 пучок

Укроп — 1 пучок

Соль — по вкусу

Сметана — по вкусу

Квас — по вкусу

Способ приготовления:

Яичные желтки выложите в миску и разомните вилкой. Соедините их с горчицей. Размешайте до однородной массы.

Говядину, редис, картофель и огурцы нарежьте на небольшие кусочки.

Укроп и зеленый лук порубите.

Смешайте все ингредиенты в большой миске или в кастрюле. Посолите, добавьте горчичную заправку.

Добавьте сметану и залейте окрошку квасом.

Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Вареный картофель — 3-4 шт.

Огурцы — 2 шт.

Редис — 4-5 шт.

Адыгейский сыр — 200 г Петрушка — 1/2 пучка

Укроп — 1/2 пучка

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Лимон — 1/4 шт.

Кефир — по вкусу

Способ приготовления:

Картошку, огурцы, редис и адыгейский сыр нарежьте кубиками.

Зелень порубите и смешайте с вышеперечисленными ингредиентами.

Добавьте специи, лимонный сок и снова все хорошенько размешайте.

Залейте окрошку кефиром и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Крабовые палочки — 250 г Редис — 5-6 шт.

Свежие огурцы — 2-3 шт.

Вареные яйца — 2-3 шт.

Горчица — 1 ст. л.

Сметана — 3 ст. л.

Укроп — 1 пучок

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Квас — по вкусу

Способ приготовления:

Крабовые палочки порубите на кубики.

Редис, огурцы и яичные белки измельчите.

Яичные желтки разомните вилкой и смешайте с горчицей, сметаной, рубленым укропом и специями.

Добавьте получившийся яично-горчичный соус к крабовым палочкам, редису, огурцам и яичным белкам. Перемешайте.

Залейте все квасом и подавайте к столу.