Десять рецептов самой разной окрошки 

Окрошка — самое популярное летнее блюдо. Это именно то, что нужно в жаркий день, когда плотную еду совсем не хочется. Окрошка легкая, вкусная и сытная — такой обед или ужин понравится и взрослым, и детям.
Не существует универсального рецепта окрошки. Конечно, в классическом варианте в список ингредиентов обязательно входит «докторская» колбаса и редиска, но никто не запрещает экспериментировать и готовить окрошку из мяса, птицы или даже морепродуктов. С заправкой также можно «поиграть». Квас, кефир, сыворотка, минеральная вода, йогурт, простокваша и даже пиво — все эти варианты вполне уместны, все зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Предлагаем объявить это лето сезоном кулинарных экспериментов и попробовать самые смелые, вкусные и оригинальные рецепты окрошки. Мы уже собрали самые классные рецепты в одном месте: осталось побаловать себя и домашних вкусной окрошкой!
Вам понадобятся:
Квас хлебный — 1 л Огурцы — 250 г Ветчина — 250 г Яйца — 2 шт.
Сметана — 150 г Горчица — 15 г Хрен — 1,5 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Лук зеленый — небольшой пучок
Укроп — для подачи
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Способ приготовления:
Отварите и остудите яйца. Отделите белки от желтков. Яичные белки порубите. Яичные желтки разомните вилкой и смешайте до однородной массы с 2 столовыми ложками кваса, сметаной, сахаром, хреном, солью и горчицей.
Зеленый лук и укроп порубите.
Огурцы и ветчину нарежьте кубиками.
Смешайте все ингредиенты в кастрюле.
Залейте окрошку квасом и охладите в холодильнике.
Перед подачей украсьте окрошку сметаной и петрушкой.
Вам понадобятся:
Яйца — 5 шт.
Кефир — 1,5 л Зелень (зеленый лук и укроп) — 1 пучок
Огурец (свежий небольшой) — 2 шт.
Редис — 100 г Картофель — 3-4 шт.
Колбаса (вареная) — 300 г Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель. Остудите и очистите. Порубите кубиками.
Колбасу, огурцы и редис также порежьте кубиками.
Отварите яйца. Остудите и натрите на терке.
Укроп тщательно промойте и порубите.
Смешайте все ингредиенты и разложите по тарелкам.
Залейте окрошку кефиром.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Картофель — 5 шт.
Морковь — 3 шт.
Огурцы — 2 шт.
Помидор — 1 шт.
Адыгейский сыр — 150 г Сметана — 170-200 мл Укроп — 1 пучок
Вода — 1,5 л Куркума — 1/2 ч. л.
Горчица — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Крупная соль — 1 ст. л.
Лимонный сок — по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель и морковь в кожуре. Остудите, а затем очистите от кожуры. Порубите овощи на мелкие кубики. Переложите в отдельную миску.
Огурцы, помидоры и адыгейский сыр нарежьте на небольшие кусочки и также отправьте в миску.
Залейте содержимое миски водой. Добавьте сметану и специи.
Укроп порубите и также добавьте в миску.
Хорошенько все размешайте и перед подачей отправьте в холодильник минимум на полчаса.
Вам понадобятся:
Соленые грибы — 500 г Картофель — 250 г Морковь — 1 шт.
Свежие огурцы — 200 г Зеленый лук — 100 г Яйца — 2 шт.
Горчица — 2 ст. л.
Квас — 1 л Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Сметана — по вкусу
Способ приготовления:
Грибы промойте под проточной холодной водой. Откиньте на дуршлаг. Когда стечет лишняя жидкость, порубите грибы на небольшие кусочки.
Картофель и морковь отварите. Остудите.
Картофель, морковь и огурцы нарежьте кубиками.
Зеленый лук измельчите.
Отварите яйца. Остудите, а затем отделите белки от желтков. Яичные белки порубите. Яичные желтки разомните в миске вилкой и смешайте с горчицей до однородной массы.
Смешайте все ингредиенты, добавьте горчичную заправку. Посолите, поперчите.
Залейте квасом.
Подавайте к столу, украсив сметаной.
Вам понадобятся:
Семга — 300 г Картофель — 4-5 шт.
Яйца — 3 шт.
Свежие огурцы — 3 шт.
Зеленый лук — по вкусу
Укроп — 3-4 веточки
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Сметана — по вкусу
Айран — 1 л Лед — несколько кубиков
Способ приготовления:
Семгу отварите в слегка подсоленной воде. Затем остудите рыбу и порубите ее на небольшие кусочки.
Отварите картофель и яйца. Остудите.
Картофель, яйца и огурцы нарежьте кубиками.
Зелень порубите.
Смешайте все ингредиенты и выложите в тарелки.
Залейте окрошку айраном. Посолите, поперчите.
Охладите окрошку в холодильнике в течение часа.
Перед подачей украсьте окрошку сметаной.
Вам понадобятся:
Креветки (очищенные) — 200 г Помидор — 4 шт.
Огурец — 4 шт.
Яйцо куриное — 5 шт.
Укроп — по вкусу
Петрушка — по вкусу
Зеленый лук — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Квас — 1 л Сметана — по вкусу
Способ приготовления:
Отварите яйца до готовности. Остудите.
Креветки опустите в кипящую воду на 2-3 минуты. Остудите.
Помидоры, огурцы и яйца мелко нарежьте.
Зелень порубите.
Смешайте все ингредиенты. Посолите, поперчите.
Разложите получившуюся смесь по тарелкам и залейте квасом.
Добавьте сметану и хорошенько перемешайте.
Подавайте окрошку к столу.
Вам понадобятся:
Кефир — 500 мл Минеральная вода — 1/2 стакана
Огурец — 1 шт.
Редис — 5 шт.
Семга — 100 г Лимон — 2 ломтика
Киви — 1 шт.
Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 пучок
Тертый имбирь — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Семгу отварите на пару. Порубите.
Мелко нарежьте огурцы, редиску и киви.
Зелень порубите.
Половину порубленной зелени смешайте с тертым имбирем и солью.
Кефир смешайте с минеральной водой. Добавьте оставшуюся зелень.
Разложите подготовленные ингредиенты по тарелкам. Залейте кефирной смесью.
Сверху в каждую тарелку добавьте кусочки семги и киви.
Посыпьте зеленью и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Яичные желтки (отваренные) — 4 шт.
Горчица — 3 ст. л.
Отварная говядина — 400 г Редис — 4-5 шт.
Свежие огурцы — 2-3 шт.
Вареный картофель — 3-4 шт.
Зеленый лук — 1 пучок
Укроп — 1 пучок
Соль — по вкусу
Сметана — по вкусу
Квас — по вкусу
Способ приготовления:
Яичные желтки выложите в миску и разомните вилкой. Соедините их с горчицей. Размешайте до однородной массы.
Говядину, редис, картофель и огурцы нарежьте на небольшие кусочки.
Укроп и зеленый лук порубите.
Смешайте все ингредиенты в большой миске или в кастрюле. Посолите, добавьте горчичную заправку.
Добавьте сметану и залейте окрошку квасом.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Вареный картофель — 3-4 шт.
Огурцы — 2 шт.
Редис — 4-5 шт.
Адыгейский сыр — 200 г Петрушка — 1/2 пучка
Укроп — 1/2 пучка
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Лимон — 1/4 шт.
Кефир — по вкусу
Способ приготовления:
Картошку, огурцы, редис и адыгейский сыр нарежьте кубиками.
Зелень порубите и смешайте с вышеперечисленными ингредиентами.
Добавьте специи, лимонный сок и снова все хорошенько размешайте.
Залейте окрошку кефиром и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Крабовые палочки — 250 г Редис — 5-6 шт.
Свежие огурцы — 2-3 шт.
Вареные яйца — 2-3 шт.
Горчица — 1 ст. л.
Сметана — 3 ст. л.
Укроп — 1 пучок
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Квас — по вкусу
Способ приготовления:
Крабовые палочки порубите на кубики.
Редис, огурцы и яичные белки измельчите.
Яичные желтки разомните вилкой и смешайте с горчицей, сметаной, рубленым укропом и специями.
Добавьте получившийся яично-горчичный соус к крабовым палочкам, редису, огурцам и яичным белкам. Перемешайте.
Залейте все квасом и подавайте к столу.