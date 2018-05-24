Ещё
Десять рецептов самой разной окрошки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Десять рецептов самой разной окрошки 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: Kitchenmag
Окрошка — самое популярное летнее блюдо. Это именно то, что нужно в жаркий день, когда плотную еду совсем не хочется. Окрошка легкая, вкусная и сытная — такой обед или ужин понравится и взрослым, и детям.
Не существует универсального рецепта окрошки. Конечно, в классическом варианте в список ингредиентов обязательно входит «докторская» колбаса и редиска, но никто не запрещает экспериментировать и готовить окрошку из мяса, птицы или даже морепродуктов. С заправкой также можно «поиграть». Квас, кефир, сыворотка, минеральная вода, йогурт, простокваша и даже пиво — все эти варианты вполне уместны, все зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Предлагаем объявить это лето сезоном кулинарных экспериментов и попробовать самые смелые, вкусные и оригинальные рецепты окрошки. Мы уже собрали самые классные рецепты в одном месте: осталось побаловать себя и домашних вкусной окрошкой!
Вам понадобятся:
Квас хлебный — 1 л  Огурцы — 250 г  Ветчина — 250 г  Яйца — 2 шт.
Сметана — 150 г  Горчица — 15 г  Хрен — 1,5 ч. л.
Сахар — 1 ч. л.
Лук зеленый — небольшой пучок
Укроп — для подачи
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Способ приготовления:
Отварите и остудите яйца. Отделите белки от желтков. Яичные белки порубите. Яичные желтки разомните вилкой и смешайте до однородной массы с 2 столовыми ложками кваса, сметаной, сахаром, хреном, солью и горчицей.
Зеленый лук и укроп порубите.
Огурцы и ветчину нарежьте кубиками.
Смешайте все ингредиенты в кастрюле.
Залейте окрошку квасом и охладите в холодильнике.
Перед подачей украсьте окрошку сметаной и петрушкой.
Вам понадобятся:
Яйца — 5 шт.
Кефир — 1,5 л  Зелень (зеленый лук и укроп) — 1 пучок
Огурец (свежий небольшой) — 2 шт.
Редис — 100 г  Картофель — 3-4 шт.
Колбаса (вареная) — 300 г  Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель. Остудите и очистите. Порубите кубиками.
Колбасу, огурцы и редис также порежьте кубиками.
Отварите яйца. Остудите и натрите на терке.
Укроп тщательно промойте и порубите.
Смешайте все ингредиенты и разложите по тарелкам.
Залейте окрошку кефиром.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Картофель — 5 шт.
Морковь — 3 шт.
Огурцы — 2 шт.
Помидор — 1 шт.
Адыгейский сыр — 150 г  Сметана — 170-200 мл  Укроп — 1 пучок
Вода — 1,5 л  Куркума — 1/2 ч. л.
Горчица — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Крупная соль — 1 ст. л.
Лимонный сок — по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель и морковь в кожуре. Остудите, а затем очистите от кожуры. Порубите овощи на мелкие кубики. Переложите в отдельную миску.
Огурцы, помидоры и адыгейский сыр нарежьте на небольшие кусочки и также отправьте в миску.
Залейте содержимое миски водой. Добавьте сметану и специи.
Укроп порубите и также добавьте в миску.
Хорошенько все размешайте и перед подачей отправьте в холодильник минимум на полчаса.
Вам понадобятся:
Соленые грибы — 500 г  Картофель — 250 г  Морковь — 1 шт.
Свежие огурцы — 200 г  Зеленый лук — 100 г  Яйца — 2 шт.
Горчица — 2 ст. л.
Квас — 1 л  Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Сметана — по вкусу
Способ приготовления:
Грибы промойте под проточной холодной водой. Откиньте на дуршлаг. Когда стечет лишняя жидкость, порубите грибы на небольшие кусочки.
Картофель и морковь отварите. Остудите.
Картофель, морковь и огурцы нарежьте кубиками.
Зеленый лук измельчите.
Отварите яйца. Остудите, а затем отделите белки от желтков. Яичные белки порубите. Яичные желтки разомните в миске вилкой и смешайте с горчицей до однородной массы.
Смешайте все ингредиенты, добавьте горчичную заправку. Посолите, поперчите.
Залейте квасом.
Подавайте к столу, украсив сметаной.
Вам понадобятся:
Семга — 300 г  Картофель — 4-5 шт.
Яйца — 3 шт.
Свежие огурцы — 3 шт.
Зеленый лук — по вкусу
Укроп — 3-4 веточки
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Сметана — по вкусу
Айран — 1 л  Лед — несколько кубиков
Способ приготовления:
Семгу отварите в слегка подсоленной воде. Затем остудите рыбу и порубите ее на небольшие кусочки.
Отварите картофель и яйца. Остудите.
Картофель, яйца и огурцы нарежьте кубиками.
Зелень порубите.
Смешайте все ингредиенты и выложите в тарелки.
Залейте окрошку айраном. Посолите, поперчите.
Охладите окрошку в холодильнике в течение часа.
Перед подачей украсьте окрошку сметаной.
Вам понадобятся:
Креветки (очищенные) — 200 г  Помидор — 4 шт.
Огурец — 4 шт.
Яйцо куриное — 5 шт.
Укроп — по вкусу
Петрушка — по вкусу
Зеленый лук — по вкусу
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Квас — 1 л  Сметана — по вкусу
Способ приготовления:
Отварите яйца до готовности. Остудите.
Креветки опустите в кипящую воду на 2-3 минуты. Остудите.
Помидоры, огурцы и яйца мелко нарежьте.
Зелень порубите.
Смешайте все ингредиенты. Посолите, поперчите.
Разложите получившуюся смесь по тарелкам и залейте квасом.
Добавьте сметану и хорошенько перемешайте.
Подавайте окрошку к столу.
Вам понадобятся:
Кефир — 500 мл  Минеральная вода — 1/2 стакана
Огурец — 1 шт.
Редис — 5 шт.
Семга — 100 г  Лимон — 2 ломтика
Киви — 1 шт.
Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 пучок
Тертый имбирь — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Семгу отварите на пару. Порубите.
Мелко нарежьте огурцы, редиску и киви.
Зелень порубите.
Половину порубленной зелени смешайте с тертым имбирем и солью.
Кефир смешайте с минеральной водой. Добавьте оставшуюся зелень.
Разложите подготовленные ингредиенты по тарелкам. Залейте кефирной смесью.
Сверху в каждую тарелку добавьте кусочки семги и киви.
Посыпьте зеленью и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Яичные желтки (отваренные) — 4 шт.
Горчица — 3 ст. л.
Отварная говядина — 400 г  Редис — 4-5 шт.
Свежие огурцы — 2-3 шт.
Вареный картофель — 3-4 шт.
Зеленый лук — 1 пучок
Укроп — 1 пучок
Соль — по вкусу
Сметана — по вкусу
Квас — по вкусу
Способ приготовления:
Яичные желтки выложите в миску и разомните вилкой. Соедините их с горчицей. Размешайте до однородной массы.
Говядину, редис, картофель и огурцы нарежьте на небольшие кусочки.
Укроп и зеленый лук порубите.
Смешайте все ингредиенты в большой миске или в кастрюле. Посолите, добавьте горчичную заправку.
Добавьте сметану и залейте окрошку квасом.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Вареный картофель — 3-4 шт.
Огурцы — 2 шт.
Редис — 4-5 шт.
Адыгейский сыр — 200 г  Петрушка — 1/2 пучка
Укроп — 1/2 пучка
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Лимон — 1/4 шт.
Кефир — по вкусу
Способ приготовления:
Картошку, огурцы, редис и адыгейский сыр нарежьте кубиками.
Зелень порубите и смешайте с вышеперечисленными ингредиентами.
Добавьте специи, лимонный сок и снова все хорошенько размешайте.
Залейте окрошку кефиром и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Крабовые палочки — 250 г  Редис — 5-6 шт.
Свежие огурцы — 2-3 шт.
Вареные яйца — 2-3 шт.
Горчица — 1 ст. л.
Сметана — 3 ст. л.
Укроп — 1 пучок
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Квас — по вкусу
Способ приготовления:
Крабовые палочки порубите на кубики.
Редис, огурцы и яичные белки измельчите.
Яичные желтки разомните вилкой и смешайте с горчицей, сметаной, рубленым укропом и специями.
Добавьте получившийся яично-горчичный соус к крабовым палочкам, редису, огурцам и яичным белкам. Перемешайте.
Залейте все квасом и подавайте к столу.
Kitchenmag: последние новости
9 диетических продуктов-провокаторов переедания 7 причин полюбить киви еще сильнее + несколько классных десертов Пять вкусных рецептов разного домашнего кваса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дети, которых вырастили звери1
Анна Снаткина впервые показала дочь1
Жирные продукты помогают сбросить вес
Бывший возлюбленный вытер ноги о Дженнифер Энистон3
«Выпьем за геев»: наши звезды о секс-меньшинствах117
Новости партнеров
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
00:20
Подруга разоблачила Боню порочащей историей
Звёзды
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которых вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение