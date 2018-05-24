7 причин полюбить киви еще сильнее + несколько классных десертов

А вы знаете, почему киви называют китайским крыжовником? Все довольно просто: этот фрукт родом из Китая. Вот только выращивали его в основном не из-за плодов, а из-за красивых белых цветов. А сами плоды были мелкими (чуть больше крыжовника) и почти безвкусными.

Тот киви, вкус которого мы знаем, — результат селекции. Причем постарались не китайцы, а жители… Новой Зеландии. Туда в начале 20 века завезли семена древовидной лианы с маленькими твердыми плодами. 30 лет приручения китайского дикаря не прошли даром — плоды стали крупнее и намного вкуснее.

Привычное для нас имя киви получил в 60-х годах 20 века, назвали фрукт в честь птички киви — национального символа Новой Зеландии, на которую он немного похож. Так мир узнал и полюбил этот необычный фрукт, вкус которого одновременно напоминает землянику, банан, дыню, арбуз и ананас. Кстати, ежегодно в мире продается около двух миллиардов киви.

Этот необычный по внешнему виду и вкусу плод богат жизненно важными витаминами и минералами, которые благотворно действуют едва ли не на все системы нашего организма. Мы составили подборку из 7 полезных свойств киви. Причины полюбить этот фрукт еще сильнее определенно есть.

Мы привыкли считать, что лимоны и апельсины содержат больше всего витамина С, однако это не так. В 100 г киви содержится почти в два раза больше витамина С, чем в 100 г лимонов или апельсинов. А всего в одном плоде — 1,5 минимальные суточные нормы этого витамина. Кстати, благодаря этому киви действует как мощный антиоксидант, борясь со свободными радикалами, которые могут вызвать множество болезней, в том числе и рак.

Это кажется довольно странным, но всего 1-2 киви за час перед сном действительно помогают заснуть. Согласно исследованиям, проведенным Медицинским университетом Тайбэя, киви содержит множество соединений, которые могут быть полезны при лечении расстройств сна.

Этот экзотический плод богат клетчаткой, которая помогает в предотвращении многочисленных заболеваний. Клетчатка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина в крови, укрепляет иммунитет, регулирует концентрацию сахара в крови, что важно для диабетиков, и помогает предотвращать пищевую аллергию.

Плоды киви содержат специфический фермент, известный своей способностью растворять белок (кстати, именно по этой причине киви иногда используются в маринадах для мяса). Киви ускоряет переработку белков в организме, а также помогает пациентам, страдающим синдромом раздраженного кишечника. Если вы едите много белковой пищи, не пренебрегайте десертами со свежим киви: это облегчит пищеварение.

Этот фрукт славится высоким содержанием фолата, который способствует росту и делению новых клеток. Поэтому киви крайне полезен беременным женщинам — содержащиеся в нем полезные вещества помогают плоду полноценно развиваться.

Киви богаты витаминами А, В6, В12, Е, а еще калием, кальцием, железом и магнием — вместе эти микроэлементы позволяют организму правильно функционировать. Они отвечают за множество важных функций — от поддержания здоровья костей и зубов до регулирования кровообращения.

Правильная работа всех систем нашего организма зависит от кислотно-щелочного баланса. Если кислотность повышена, замедляется обмен веществ, страдают волосы и ногти, накапливаются жиры. Но все дело в том, что обычно мы употребляем в пищу больше кислотных продуктов, чем щелочных. Киви — щелочной продукт, а это означает, что он помогает противодействовать кислотным продуктам, восстанавливая баланс.

Рецептов с киви немало — от салатов и маринадов для мяса до коктейлей и тортов. Но лучше не подвергать этот фрукт термической обработке: в свежем виде он намного полезнее. Мы расскажем о нескольких очень простых и вкусных блюдах, в которых «китайский крыжовник» играет не последнюю роль.

Банан — 2 шт.

Киви — 2 шт.

Шпинат (мелко нарезанный) — 2 ст.

Греческий йогурт — 1 ст.

Петрушка (мелко нарезанная) — 3 ст.

Имбирь (свежий, мелко нарезанный) — 2 ст.л.

Мука семян льна — 2 ст.л.

Кокосовая стружка, малина — по желанию

1. Банан и киви почистить и нарезать. 2. Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить. Должна получиться гладкая густая смесь. 3. Украсить кокосовой стружкой и малиной.

Ананасовый сок — 500 мл Киви — 3 шт.

Манго — 1 шт.

Банан — 1 шт.

1. Киви, банан и манго почистить и нарезать небольшими кусочками. 2. Положить все ингредиенты в блендер и измельчить. 3. Разлить коктейль по стаканам и украсить тонкими дольками киви.

Греческий йогурт — 500 г Кокосовый крем — 60 г Киви — 2 шт.

Ананас (консервированный) — 200 г Сахар — 85 г Ванильный экстракт — несколько капель

1. Растворить кокосовый крем в 50 мл кипящей воды, оставить остывать. 2. Йогурт смешать с сахаром и ванилью, добавить кокосовую смесь, тщательно перемешать. 3. Очистить и нарезать киви на мелкие кусочки. 4. Слить сироп из банки с ананасом, измельчить кусочки, если это требуется. 5. Выложить десерт слоями: слой смеси с йогуртом, ананасы, слой смеси с йогуртом, киви.

Кокосовое молоко — 2 ст.

Киви —2 шт.

Кленовый сироп — ½ ст.

Кокосовая стружка — ½ ст.

1. Поместить кокосовое молоко в холодильник на ночь. 2. Перелить кокосовое молоко в емкость и взбивать миксером на высокой скорости до тех пор, пока не сформируются мягкие пики (около 4 минут). 3. Добавить кленовый сироп и взбить смесь на средней скорости. 4. Киви почистить, порезать на небольшие кусочки и измельчить в блендере до кремообразного состояния. 5. Смешать смесь с киви, добавить кокосовую стружку и тщательно перемешать. 6. Убрать в холодильник минимум на 2 часа. Достать за 15 минут до подачи.

Для тарталеток

Песочное печенье — 200 г Несоленое сливочное масло (растопленное) — 6 ст.л.

Сахар — 2 ст.л.

Для начинки:

Киви — 4 шт.

Сахар — 1/2 ст.

Лимонный сок — 1,5 ст.л.

Яйца — 3 шт.

Яичные желтки — 3 шт.

Несоленое сливочное (нарезанное кубиками) — 6 ст.л.

Клубника 6 шт.

Разогреть духовку до 190 градусов по Цельсию.

В блендере измельчить печенье.

Сливочное масло растопить, добавить в него сахар и печенье, тщательно перемешать.

Выложить смесь в формочки и выпекать в духовке 4-5 минут, пока тарталетки не станут золотистыми.

Достать из духовки и охладить.

Киви почистить и пюрировать с помощью блендера, смешать с сахаром и лимонным соком в кастрюле с толстым дном.

Взбить яйца с яичными желтками, затем добавить к киви.

В кастрюлю добавить масло и перемешать.

Поставить кастрюлю на средний огонь и, помешивая, нагревать смесь 10-15 минут, пока масло не расплавится, а начинка не станет густой. Важно: не позволяйте смеси кипеть.

Смесь снять с огня, чуть остудить и пропустить через мелкое сито.

Остудить начинку полностью, разложить по тарталеткам и убрать в холодильник на 1-2 часа.

Перед подачей украсить тарталетки клубникой.