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В Дании приготовили медузные чипсы
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В Дании приготовили медузные чипсы 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 мая — Новая Кубань. Чтобы сделать мясо медузы популярным не только среди жителей Азии, датские ученые решили приготовить из них хрустящие чипсы. Блюдо получилось низкокалорийным и весьма полезным. Ведь медузы богаты витамином B12, магнием, фосфором, железом и селеном. Кроме того, отлов медуз, в отличие от других морских обитателей, не приносит значительного урона экосистеме ввиду активного их размножения.
На сегодняшний день превратить мясо медуз в чипсы возможно только благодаря этанолу. Но датские ученые намерены удешевить этот процесс, сделав его более коммерчески выгодным, так как такой продукт безусловно будет пользоваться спросом.
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