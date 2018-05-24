В Дании приготовили медузные чипсы

Краснодар. 24 мая — Новая Кубань. Чтобы сделать мясо медузы популярным не только среди жителей Азии, датские ученые решили приготовить из них хрустящие чипсы. Блюдо получилось низкокалорийным и весьма полезным. Ведь медузы богаты витамином B12, магнием, фосфором, железом и селеном. Кроме того, отлов медуз, в отличие от других морских обитателей, не приносит значительного урона экосистеме ввиду активного их размножения.

На сегодняшний день превратить мясо медуз в чипсы возможно только благодаря этанолу. Но датские ученые намерены удешевить этот процесс, сделав его более коммерчески выгодным, так как такой продукт безусловно будет пользоваться спросом.