Ошибки приготовления домашней пиццы

Пицца уже давно не просто кусок лепешки, на который покидали что нашлось, как это было несколько столетий назад. Это особое блюдо с многовековой историей и своими стандартами приготовления. Настоящая пицца несовместима с низкими температурами и полуфабрикатами. Она любит высокий жар, свежие ингредиенты и соблюдений определенных традиций. Без этого ничего не получится. Приготовление пиццы с нуля по всем канонам — довольно хлопотное занятие, однако результат себя полностью оправдывает.

— Раскатывание теста —

Для пиццы скалка слишком суровый инструмент. Валик для раскатывания делает бесполезной всю проделанную работу по приготовлению теста. Пока вы с помощью дервянного валика пытаетесь придать тесту форму круглой лепешки, грубая механическая сила разрушает все образовавшиеся внутри него пузырьки воздуха, отвечающие за воздушную корочку. Пиццу растягивают руками. Вовсе не обязательно крутить и подкидывать лепешку, как это делают пиццайоло. Хватит и того, что вы на рабочей поверхности растянете пиццу под размер вашего камня для выпечки до желаемой толщины, не трогая края. Если тесто сразу же будет сжиматься назад, значит либо оно еще слишком холодное, либо вы слишком долго с ним работали. В этом случае тесту нужно дать пару-тройку минут отдохнуть.

— Толщина теста —

Для пиццы тесто как фундамент для дома. Если «фундамент» будет слишком тонким, он не выдержит вес соуса, начинки и сыра. Поэтому при растяжке теста не увлекайтесь процессом, иначе тесто получится прозрачным. Идеальной толщина теста варьируется от 3 до 6 мм. Какую именно выбрать, зависит от того, поклонником какой корочки вы являетесь — толстой или тонкой.

— Магазинный соус —

Использование магазинного соуса безусловно помогает сократить время приготовления, но только экономите вы его в ущерб вкусу пиццы. В магазинных соусах содержится много соли, сахара и прочих добавок, о которых вы даже и подумать не могли. Домашний соус — продукт намного вкуснее и полезнее. К тому вкус домашнего соуса вы всегда можете адаптировать под свои вкусовые предпочтения.

— Оригинальные приправы и добавки —

Вкусная начинка не спасет плохое тесто. Так же как и хорошее, правильно приготовленное тесто не сможет замаскировать вкус посредственной начинки и специй. Удачно экспериментировать с приправами и добавками удается только гуру кулинарии. Если вы к ним не относитесь, ограничьтесь проверенной классикой, такой как орегано, базилик, тимьян, возможно, немного чеснока и лука. Поскольку они отлично гармонируют почти с любыми ингредиентами, пицца всегда получается одинаково вкусной.

— Перегруженная начинка —

Не стоит путать пиццу с пирогом формата «всего понемногу». От подобной выпечки, помимо всего прочего, пицца отличается выдержанным вкусовым балансом. Помимо того, что ингредиенты должны быть свежими, они еще должны сочетаться между собой. По словам опытных пиццайоло, лучше всего играть со вкусовыми сочетаниями получается тогда, когда общее количество ингредиентов не превышает 3 штук. Например, это может быть прошутто, жареный перец и руккола.

— Дополнительная термическая обработка —

Не все ингредиенты для начинки можно просто нарезать и распределить по лепешке. Некоторым из них нужна предварительная тепловая обработка. Если ей пренебречь, начинка частично останется сырой. Дополнительной подготовки потребует все сырое мясо и колбасные изделия, а также некоторое овощи вроде цветной капусты или брокколи. Прежде чем выложить их на пиццу, мясо нужно подрумянить на сковороде, а овощи обжарить, пока они не начнут смягчаться.

— Недостаточный жар —

Пицца выпекается при очень высоких температурах, поэтому чем сильнее будет жар в духовке, тем выше будут ваши шансы, что пицца не прилипнет, а вы получите хрустящую корочку. В духовке нужно выставить максимальный температурный режим, и разогреть печь вместе с камнем для пиццы в течение по крайней мере 40-50 минут. С одной стороны, камень аккумулирует тепло и поможет поддерживать высокий жар, с другой — способствует тому, что тесто будет пропекаться равномерно.

— Время —

Пока пицца стоит в духовке, по дому начинают разноситься фантастические ароматы. В ходе томительного ожидания кто-то начинает заглядывать в духовку, а кто-то, едва дождавшись когда сыр расплавится, сразу же вынимает пиццу. Однако ориентироваться нужно не на аромат, а на слегка обугленную корочку снизу и расплавившийся сыр. В среднем при выпечке пиццы на камне в духовке при 250 °С на это уходит около 6-8 минут.