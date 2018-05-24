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В Нижегородской области снизились цены на говядину и куриные яйца
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В Нижегородской области снизились цены на говядину и куриные яйца 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Снижение цен на говядину, куриные яйца и подсолнечное масло зафиксировано в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на Нижегородстат.
Цены на говядину в период с 14 по 21 мая снизились на 1,3% — с 322,9 до 318,6 рублей за килограмм. Подсолнечное масло подешевело на 2,2%. Сейчас его цена составляет 96,7 рубля вместо прежних 98,9 рубля за килограмм. Стоимость куриных яиц снизились более чем на 3,2%: сейчас их можно приобрести по 50,9 рубля за десяток вместо прежних 52,6 рубля.
Кроме того, по данным ведомства, с 14 мая в области произошло незначительное снижение цена на муку, рис и картофель.
Условный набор продуктов в Нижегородской областио стоит на 8% меньше, чем в среднем по России.
Ранее сообщалось, что правительство задумалось о снижении акцизов на топливо.
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