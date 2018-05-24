Амнистия чипсов: блогер наглядно показала, что у здоровой и вредной еды одна калорийность

Британский фитнес-блогер Люси Маунтан (Lucy Mountain) хочет изменить распространенную систему подсчета калорий, которую судорожно используют все, кто хочет похудеть или вести здоровый образ жизни. Маунтан решила наглядно показать в своем инстаграм-аккаунте, как все мы ошибаемся.

В серии фотографий девушка сравнивает предположительно здоровую еду с вредной и объясняет, что можно спокойно есть ваши любимые «вредные» лакомства в малых дозах и все равно не превышать свой дневной лимит калорий. Да и со здоровой едой можно промахнуться, особенно если не знать, что именно в нее добавляют: например, соус в салатах может оказаться очень калорийным.

Люси Маунтан.

Калорийность обычных чипсов и овощных почти одинакова. Это еще раз доказывает, что иногда нет большой разницы между продуктами, которые позиционируются как «здоровые», и обычными.

Вода обычная и вода «с клубникой».

В горячих напитках и кофе много калорий, так что заказывайте американо вместо флэт уайта или латте.

Фруктовое мороженое Solero и шоколадное Magnum.

Печенье для завтрака (здоровое питание) и обычное сладкое печенье — разницы почти нет.

100 граммов молочного шоколада и 100 граммов шоколадки без глютена и молока. Обычно люди считают, что если продукт не содержит глютен, значит можно похудеть. Это не так.

Тост с маслом — калорийность зависит от количества намазанного масла.

Иногда можно и во время диеты порадовать себя любимыми фруктовыми леденцами.

И снова между 100 граммами молочного шоколада и 100 граммами 85-процентного горького шоколада разницы особой нет.

И от салатов можно поправиться. Внимательно следите за ингредиентами соуса.

Опять же, смузи смузи рознь. Смотрите, из чего сделан напиток.

Калорийность одинакова, а ведь куда вкуснее наслаждаться свежей клубникой.

«Метод, который вы выбрали, не должен диктовать, что именно вам есть. Дело в вас. Если ежедневный подсчет калорий действует вам на нервы, перестаньте. Есть куча других способов вести здоровый образ жизни».