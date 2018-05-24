Блогерша доказала: в полезной и вредной еде одинаковое количество калорий

Британская фитнес-блогерша Люси Маунтан (Lucy Mountain)) решила поспорить с общепринятой системой оценки здорового питания, которая опирается на подсчёт калорий. И создала серию фотографий, в которой наглядно показала, что полезные и вредные продукты порой одинаково калорийны. Так девушка хотела донести до мира, что в малых дозах можно есть всё. А ещё отметила, что со здоровой пищей тоже легко промахнуться, например, полезные салаты могут быть заправлены жирным и калорийным соусом, а клубничный вкус может перечеркнуть всю пользу от простой чистой воды.

В обычных картофельных чипсах 194 ккал, в овощных — 217 ккал. Согласитесь, разница совсем невелика. Печенье из категории «здоровое питание» и обыкновенное сладкое печенье — 230 и 280 калорий соответственно. Считается, что питаясь продуктами без глютена, можно похудеть. Однако в 100 граммах молочного шоколада и 100 граммах шоколада без молока и глютена содержится практически одинаковое количество калорий. Также несущественна разница между калорийностью молочного и горького шоколада с 85% содержанием какао. Орешки vs фруктовые леденцы Из продуктов с одинаковым количеством калорий лучше выбирать свежее А вот вода обычная и с клубничным вкусом существенно отличаются по калорийности Также при выборе кофе помните, что большинство калорий содержится в сливках и сахаре. Так, американо будет куда «легче», чем латте или капучино. В тосте из чёрного хлеба не так много калорий, если не мазать его маслом А если добавить в полезный салат жирный соус, можно запросто взвинтить калорийность блюда в два раза Ну, и обязательно спрашивайте из чего вам сделали смузи. Идентичные на вид напитки могут существенно отличаться калоражем «Ежедневный подсчёт калорий — далеко не единственный способ вести здоровый образ жизни. Если это действует вам на нервы — просто перестаньте. Выбирайте свежее и получайте от еды удовольствие», — напутствует фитоняша своих подписчиков, который у неё уже более 200 тысяч.