Куриное филе в маринаде из томатного соуса и айрана

Куриный шашлык

Многие считают, что куриное филе получается сухим и безвкусным, а вот если приготовить их по этому рецепту, то благодаря айрану мясо получается очень нежным и сочным, а томатный сок дает прекрасный золотистый оттенок. Рекомендую подавать с овощами и обязательно с баварской горчицей HAAS.

Ингредиенты:3 кг куриное филе,1 кг репчатого лука,1 л томатного сока,1 л айрана (разновидность кисломолочного напитка на основе катыка или разновидность кефира),1 ст. ложка паприки, соль, перец по вкусу.

Приготовление1. Куриное филе промыть, обсушить.

шаг 1 2. Нарезать на крупные кусочки.

шаг 2 3. Лук почистить, нарезать полукольцами, добавить 1 ст. ложка соли. Руками перетираем лук с солью.

шаг 3 4. Смешиваем мясо с луком и оставляем на 30-40 минут.

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5. Добавляем айран и томатный сок, тщательно перемешиваем. Оставляем на 3-4 часа.

ааа 6. Выливаем маринад, добавляем Ваши любимые специи для шашлыка (я обязательно добавляю паприку) и идем ставить мангал. Спустя 30-40 минут можно начинать жарить.

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7. Жарим до готовности и появления золотистого цвета.

ааа 8. Подаем с овощами, зеленью и, конечно же, любимой горчицей!

оо А еще советую использовать такое мясо для бутербродов! Ну очень вкусно!

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Приятного аппетита и вкусных всем шашлыков!