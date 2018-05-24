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Куриное филе в маринаде из томатного соуса и айрана
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Куриное филе в маринаде из томатного соуса и айрана 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Куриный шашлык
Многие считают, что куриное филе получается сухим и безвкусным, а вот если приготовить их по этому рецепту, то благодаря айрану мясо получается очень нежным и сочным, а томатный сок дает прекрасный золотистый оттенок. Рекомендую подавать с овощами и обязательно с баварской горчицей HAAS.
Ингредиенты:3 кг куриное филе,1 кг репчатого лука,1 л томатного сока,1 л айрана (разновидность кисломолочного напитка на основе катыка или разновидность кефира),1 ст. ложка паприки, соль, перец по вкусу.
Приготовление1. Куриное филе промыть, обсушить.
шаг 1  2. Нарезать на крупные кусочки.
шаг 2  3. Лук почистить, нарезать полукольцами, добавить 1 ст. ложка соли. Руками перетираем лук с солью.
шаг 3  4. Смешиваем мясо с луком и оставляем на 30-40 минут.
ааппп
5. Добавляем айран и томатный сок, тщательно перемешиваем. Оставляем на 3-4 часа.
ааа  6. Выливаем маринад, добавляем Ваши любимые специи для шашлыка (я обязательно добавляю паприку) и идем ставить мангал. Спустя 30-40 минут можно начинать жарить.
аааа
7. Жарим до готовности и появления золотистого цвета.
ааа  8. Подаем с овощами, зеленью и, конечно же, любимой горчицей!
оо  А еще советую использовать такое мясо для бутербродов! Ну очень вкусно!
аааа
Приятного аппетита и вкусных всем шашлыков!
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