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Салат «Сплошная польза»: все витамины в одной тарелке
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Салат «Сплошная польза»: все витамины в одной тарелке 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Друзья мои, предлагаю вашему вниманию очень простой в приготовлении, но очень витаминный салатик из того, что под рукой. Сейчас на даче вовсю уже набирает обороты первая зелень, а у кого-то и не только:) Так что приготовить диетический и в тоже время очень полезный весенний салатик вполне себе просто.
Лука наросло уже целое зеленое море:)
Редиски тоже полно.
Самая желанная зелень готова.
Вазончик с базиликом всегда под рукой.
Масло, настоянное на базилике, для заправки тоже всегда готово!
Кстати, редиска и базилик — необыкновенно приятное сочетание, совсем недавно для себя его открыла — сплошная польза!
Огурчик пока надо привезти с собой, но это только пока. Еще, пожалуй, яйца, но они привозные на дачу весь сезон, так как курочками не обзавелись — хлопотное это дело:) Осталось только не полениться и собрать салатик.
Ингредиенты:
лук зеленый — пучок
редис — количество по желанию
листовой салат (по вкусу)
базилик
2 яйца, сваренные вкрутую
масло ароматное (для заправки)
Приготовление:
Все ингредиенты измельчить в произвольном порядке, сложить в глубокий салатник, посолить, хорошо перемешать. Заправить ароматным маслом. И можно наслаждаться. Кстати, по наводке моей сестры, с прошлого года добавляем в салат не только саму редиску, но и молодую зелень. Это не только вкусно, но и полезно, как оказалось, очень много витаминов в ней содержится.
Пробуйте и наслаждайтесь!
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