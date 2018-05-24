Салат «Сплошная польза»: все витамины в одной тарелке

Друзья мои, предлагаю вашему вниманию очень простой в приготовлении, но очень витаминный салатик из того, что под рукой. Сейчас на даче вовсю уже набирает обороты первая зелень, а у кого-то и не только:) Так что приготовить диетический и в тоже время очень полезный весенний салатик вполне себе просто.

Лука наросло уже целое зеленое море:)

Редиски тоже полно.

Самая желанная зелень готова.

Вазончик с базиликом всегда под рукой.

Масло, настоянное на базилике, для заправки тоже всегда готово!

Кстати, редиска и базилик — необыкновенно приятное сочетание, совсем недавно для себя его открыла — сплошная польза!

Огурчик пока надо привезти с собой, но это только пока. Еще, пожалуй, яйца, но они привозные на дачу весь сезон, так как курочками не обзавелись — хлопотное это дело:) Осталось только не полениться и собрать салатик.

Ингредиенты:

лук зеленый — пучок

редис — количество по желанию

листовой салат (по вкусу)

базилик

2 яйца, сваренные вкрутую

масло ароматное (для заправки)

Приготовление:

Все ингредиенты измельчить в произвольном порядке, сложить в глубокий салатник, посолить, хорошо перемешать. Заправить ароматным маслом. И можно наслаждаться. Кстати, по наводке моей сестры, с прошлого года добавляем в салат не только саму редиску, но и молодую зелень. Это не только вкусно, но и полезно, как оказалось, очень много витаминов в ней содержится.

Пробуйте и наслаждайтесь!