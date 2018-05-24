Инновации на кухне: эти технологии оценит каждый

Каждый год появляется много новых возможностей, изобретений и технологий, которые облегчают нашу жизнь. Но информации столько, что о некоторых важнейших достижениях мы просто не знаем. А между тем современные кухонные приборы могут быть оснащены такими функциями, от которых любой повар придёт в восторг. Один из главных первопроходцев в мире кухонных технологий и автор уникальных разработок — американский бренд Sub-Zero & Wolf. Сейчас мы расскажем вам, на что способна эта техника.

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1. Антибактериальная система очистки воздуха

Представьте себе, продукты в холодильнике могут портиться не просто сами по себе, а потому что им не повезло с соседом. Например, яблоки, как и многие другие свежие фрукты и овощи, выделяют газ этилен, который ускоряет созревание, а значит и порчу продуктов. Чтобы это предотвратить, холодильники Sub-Zero оснащены антимикробной системой очистки воздуха.

В её основе лежит технология, разработанная когда-то для НАСА . Представляете себе масштаб? Благодаря такой системе нейтрализуется не только газ этилен, но и запахи, бактерии, вирусы, плесень. В совокупности с другими технологиями бренда это позволяет продуктам храниться в холодильниках минимум вдвое дольше.

2. Двойная система охлаждения

Бренд Sub-Zero первым начал использовать эту технологию. Хотя, казалось бы, она должна быть в каждом холодильнике на радость хозяйкам. Весь смысл — в отдельных системах охлаждения для холодильной и морозильной камер. В морозильной может находиться свежее мясо, рыба и другие пока ещё аппетитные продукты. Представьте себе, что будет со свежими ягодами, с тортом или с любым готовым блюдом в холодильной камере, если из-за единой системы охлаждения к этим ароматам примешаются запахи из морозилки.

Двойная система охлаждения не позволяет воздуху циркулировать между камерами. И благодаря этому создаются идеальные условия для хранения любых продуктов! Лёгкая прохлада и влажность в холодильнике дольше сохраняет их свежесть, сочность и чистый вкус, а морозный воздух и сухость морозилки не позволяют появиться наледи, благодаря чему замороженные продукты спустя недели и месяцы не потеряют своих качеств.

3. Современная система фильтрации воды

Да-да, не удивляйтесь, мы говорим о воде в холодильнике. Нужна она там по двум причинам: во-первых, для генератора льда, который необходим для напитков и блюд; во-вторых, в некоторых моделях холодильников Sub-Zero на боковой стенке есть внутренний диспенсер для подачи питьевой воды. Само собой, эта вода должна быть идеально чистой, чтобы составить отличную компанию качественным продуктам.

Фильтры, которые бренд использует в своих холодильниках, не только очищают воду от взвешенных частиц, но и улавливают химические загрязнители, вирусы и бактерии. Разумеется, время от времени их придётся менять, но не так уж часто — раз в год или через каждые 3 410 литров. Запоминать день замены фильтра не нужно: о необходимости повторить процедуру вас оповестит индикатор замены.

4. Особая зона свежести

Эта зона представляет собой отдельный отсек-ящик, словно холодильник в холодильнике. Условия в нём несколько отличаются от остальной холодильной камеры: пониженная температура и повышенная влажность, что позволяет сохранять овощи или мясо как можно дольше. Зона свежести находится рядом с испарителем, и именно благодаря этому температура в ней на несколько градусов ниже.

Вы сами можете решить, какие продукты требуют особенного отношения, и хранить их здесь. Помимо условий хранения для продуктов, такие ящики очень удобны сами по себе. Ведь гораздо удобнее пользоваться небольшими выдвижными секциями, чем пытаться отыскать необходимое на глубоких полках в дальнем углу.

5. Необычный интерьер и полки с нанопокрытием

Любая хозяйка, у которой холодильник всегда заполнен, знает, как тяжело бывает за ним ухаживать. Поэтому удобное внутреннее оснащение холодильника ничуть не менее важно, чем технические характеристики. Бренд Sub-Zero продумал дизайн своей продукции до мелочей: здесь есть удобные регулируемые перегородки, полки оптимальной глубины, светодиодная подсветка. Но и это не всё!

По периметру каждой полки нанесён ультратонкий слой покрытия, которое предотвращает растекание жидкости и удерживает влагу на одном месте. А ведь мы знаем, как бывает неприятно, если в холодильнике что-то протекло или вы уронили бутылку с каким-нибудь соусом. Таким образом, процесс уборки значительно упрощается, к тому же можно избежать неудобных пластиковых бортиков, которые защищают другие холодильники. В результате продукты всегда у вас на виду, в холодильнике всё организовано удобно, в нём всегда чисто.

6. Двойная система конвекции

А здесь речь идёт уже о технике для приготовления пищи Wolf. Все мы знаем, как работают обычные духовки с одним вентилятором: часто температура и воздух внутри духового шкафа распределяются неравномерно, и в результате одна часть блюда пропекается меньше, другая больше, а то и вовсе подгорает. Но духовые шкафы и кухонные блоки Wolf работают совсем по-другому.

Система двойной конвекции VertiCross™ основана на согласованной работе двух вентиляторов с поперечным потоком. Они максимально равномерно распределяют тепло от нагревательных элементов по всей камере. И теперь у вас точно будет идеально пропечённое мясо, печенья-близнецы, которые невозможно отличить друг от друга, запеканки с равномерно румяной корочкой. И не придётся постоянно открывать духовку, переставлять противень и переживать за качество блюда.

7. Запатентованные двухуровневые конфорки

Это ещё одна запатентованная технология, созданная именно специалистами Wolf. И оценят её в первую очередь те, кто привык готовить на газовых конфорках. Наверняка вам не раз приходилось сталкиваться с проблемой: нужно убавить огонь до минимума или создать идеальные условия для водяной бани. Требуется немало времени, чтобы настроить необходимую мощность конфорки, а испортить таким образом блюдо очень легко.

Конфорки, которые Wolf использует в своих варочных поверхностях и кухонных блоках, состоят из двух ярусов. Верхний — классический, обладает огромной мощностью и позволяет блюдам максимально быстро обжариваться и закипать. Нижний ярус даёт изначально слабый огонь, который к тому же можно регулировать в ювелирных пропорциях. На таком огне удобно готовить блюда, требующие медленного многочасового томления, соусы и многое другое. Если включить нижний ярус таких конфорок и положить сверху лист бумаги, то он даже не загорится!

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