Как мужику справиться на кухне. Три полезных гаджета

Три полезных гаджетаГоворят, мужчины — лучшие повара. Так это или нет, готовить уметь ты обязан.

Каким бы крутым не был ваш смартфон, в итоге вы вынуждены иметь дело с кухонной бытовой техникой. А там свои правила.

Будь ты хоть сто раз гаджетоманом, выбрать хорошие штуки на кухню непросто. Обычно мы доверяем это нашим женщинам. Что дальше?

Три наших автора поделились опытом семейной и самостоятельной готовки на кухне. И подсказали, какую технику они бы выбрали сами.

Так сложилось, что я никогда не готовил и могу сварить только кофе и несколько блюд вроде борща. Все, что не касается праздничного стола, остаётся на жене.

Однако с появлением в семье маленького ребенка пришлось освоить кухню. Основательно так освоить.

Чтобы зря не тратить время, я сам дооборудовал кухню. Вместо отдельных блендера и миксера кухонный комбайн; вместо турки кофемашина; вместо плиты навороченная мультиварка.

Сложнее всего было подобрать кухонный комбайн. С одной стороны, он должен уметь все. С другой, не занимать много места. А с третьей — не иметь лишних функций, за которые переплачиваешь.

Если подумать, зачем нужен комбайн в повседневной жизни? Необходимое:

• резать

• шинковать

• размешивать, смешивать и взбивать;

• готовить фарш.

Среди вторичных функций замес теста, выжимка сока и измельчение специй.

И когда выбираешь кухонный комбайн, то надо смотреть в сторону планетарных моделей. Это когда насадка перемещается по сложной траектории, проходя через весь объём ёмкости. Получается равномерная обработка содержимого.

Ещё важно, чтобы в комплекте сразу побольше насадок. Думаю, это очевидно всем.

Этим параметрам соответствовал один кухонный комбайн: Bosch MUM 4855.

После покупки я первым делом опробовал самые интересные функции: замес песочного теста и приготовление фарша. Первая определяет качество работы планетарной механики, вторая — достаточность мощности мотора.

Никогда бы не подумал, что смогу сам приготовить обед из трех блюд за час. Засыпал ингредиенты и через 5 минут получил отличное тесто для рогаликов. Нарезал, запек, с этим любой справится. Фарш тоже получился на раз-два. Салат нашинковал быстрее, чем руками.

Есть у него и защита от перегрузки, так что не перегреется или (не дай бог) взорвётся.

Емкости на 4 литра хватает, чтобы приготовить на 2 человек по 2 порции. Довольно удобно, получается что-то оставить про запас, например, на утро. Или на раз для 4 человек. Правильный размер.

Сейчас учусь готовить кашу и пюре для малыша. Взял блендер из комплекта, достал уже готовое. Ну, или молочный коктейль приготовил без боязни забрызгать молоком всю кухню.

Увы, комбайн изменил расклад семейных сил. Теперь большую часть повседневной готовки выполняю я. Это оказалось проще, чем казалось: достал комбайн и сделал за пару минут обед на всю семью. Удобно, что все насадки можно поставить на виду в специальной подставке, как рекомендует канбан для ускорения работы.

Купить кухонный комбайн Bosh MUM4855: 7985 руб.

2. Максим Клименчук про кофемашину

Так вышло, что к своим годам у меня практически не осталось вредных привычек. Не курю, почти не пью, стараюсь есть здоровую пищу, и вообще быть примером сыну.

Но одну вещь я в себе победить не могу — любовь к кофе.

Абонементы в кофейнях пока не раздают, поэтому стараюсь готовить напиток сам. Давно обзавёлся всевозможными кофеварками: от новых ручных «поршней», до раритетных гейзерных моделей. Поставил на работе неплохой капиллярный кофейник, который делает тот самый «чертовски хороший кофе».

А вот автоматические модели как-то мимо прошли. Тем не менее, я часто присматриваю новые варианты. И каждый раз меня что-то останавливает, то размер, то цена, то неудобные настройки.

Недавно понял, что весь мой мониторинг заканчивался крупными магазинами электроники. А про тот же Tmall я совсем забыл. А зря, там и дёшево, и отправка из РФ, и гарантия.

Я нашёл там кофеварку мечты и она продаётся по акции. Речь о Bosch VeroCup 100, на которую скинули 40%.

Она работает с зерновым кофе: молет, заваривает, взбивает молоко. Плюс, кофеварка очень тихая: ножи здесь керамические, а заварочный блок пластиковый — греметь нечему.

Всё управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок. Можно по стандарту лить себе эспрессо, а можно сразу сделать кофейный напиток. Интересно попробовать режим Caffe Crema — обещают американо с плотной кофейной пеной, как в классическом эспрессо.

Ещё можно делать капучино и латте. Сам я такое не пью, но жене постоянно делаю. А для тех, кто любит готовить по своим рецептам — есть возможность отдельно взбить молоко и налить туда столько порций эспрессо, сколько вздумается.

Производитель немного лукавит, называя свой капучинатор автоматическим. Он просто в одном блоке с диспенсером кофе. Нужно налить в кружку молоко и опустить туда капучинатор. Руками. А машина сама взобъет пену и добавит туда кофе.

Не вижу в этом никаких проблем, главное, что не нужно ждать пока остынет вода или стравливать пар. Налил молока, поставил кружку, опустил туда капучинатор, нажал на кнопку — и готово.

У меня день рождение через неделю, и, похоже, я уже определился с подарком.

Купить кофемашину Bosch VeroCup 100 TIS30129RW: 49 990 руб. 22 495 руб.

3. Юра Андреев про блендер

У меня дочки-двойняшки, у которых не только разные внешность и характер, но и абсолютно разные вкусы. Одна любит суп, вторая кашу. Одна ест практически все подряд, вторая крайне выборочная в еде.

Блендер в таких условиях — вещь незаменимая.

То, что ребёнок отказывается есть — можно измельчить и предложить в виде пюре. Гаджет, который спасает родителей!

Изначально блендер Bosch MSM6B700 кажется неприлично простым. Скромные размеры, всего одна скорость, лишь пара насадок. Но, попользовавшись им некоторое время, понимаешь — идеальный кухонный помощник. Все он должен уметь — он делает без проблем. По сути, это блендер, миксер и измельчитель в одном комплекте.

Во-первых, он способен перемолоть суп в единообразное пюре. Для тех родителей, которые в каждый обед сражаются с ребёнком в попытке накормить его супом, это выход из ситуации.

Во-вторых, блендер с насадкой «венчик» отлично замешивает тесто. Самое главное, что венчик для взбивания не хлипкий, он без проблем справляется с приготовлением жидкого теста. С учётом, что по семейной традиции дочки по воскресным утрам требуют приготовления блинчиков, блендер спасает. На замешивание теста уходит 7-10 минут. Домашние кондитеры оценят.

В-третьих, супруга пользуется блендером для приготовления мясного фарша. Это лучший показатель того, что мощности (350 W) хватает для любых задач. Другими словами, блендер способен заменить электромясорубку.

Впечатления от использования блендера Bosch MSM6B700 только положительные. Он компактен, функционален, легко моется, уровень издаваемого шума средний. Из минусов отмечу лишь небольшой размер ёмкости мерного стакана (700 мл). Рекомендую всем родителям.

Купить блендер Bosch MSM6B700: 1779 руб.

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