Что такое жёсткость воды и как с ней бороться

Фото: OBI Что такое жёсткость воды

Под термином «жёсткая вода» подразумевают воду, в которой в растворённом виде присутствуют соли щелочных и щелочноземельных металлов. Это могут быть хлориды (например, хорошо знакомая всем поваренная соль, хлорид натрия), сульфаты, карбонаты (соли угольной кислоты). Особую роль играет карбонатная жёсткость, обусловленная присутствием в воде двууглекислых солей кальция и магния. Эти соли имеют особенности — при нагревании они разлагаются, образуя нерастворимый осадок, углекислый газ и воду. Этот беловатый осадок и есть хорошо знакомая всем накипь. Накипь имеет неприятное свойство образовываться на поверхностях нагревательных элементов стиральных машин, парогладильных систем, бойлеров и отопительных котлов.

Плюсом же карбонатной жёсткости является то, что соли угольной кислоты можно легко удалить из воды при её кипячении, чем мы и пользуемся, нагревая воду в чайнике. Действительно, нагревая воду до кипения, мы избавляемся от карбонатной жёсткости, а так как обычно карбонаты составляют 80-90% всех растворённых солей, то можно считать, что мы получаем «чистую» воду. Хотя это не так. Остальные соли образуют некарбонатную или постоянную жёсткость, избавиться от которой нагреванием невозможно. Именно поэтому кипячёная вода не является дистиллированной, полностью очищенной от растворённых в ней химических веществ. Хотя на потребительском уровне на эту разницу можно и не обращать внимания.

В научной литературе можно встретить разные единицы измерения жёсткости. В России жёсткость выражается суммой миллиграмм-эквивалентов ионов кальция и магния, содержащихся в 1 л воды. Один миллиграмм-эквивалент жёсткости отвечает содержанию в одном литре воды 20,04 мг/л Са2+ или 12,15 мг/л Mg2+. За рубежом жёсткость воды измеряется в других единицах. Для их взаимного перевода можно пользоваться следующими соотношениями: 1 мг-экв/л = 2,8 немецких градусов = 5 французских градусов = 3,5 английских градусов = 50 ppm (частей на миллион) в США.

Как бороться с жёсткостью воды

Жёсткость вредит не только нагревательным элементам техники, но также отрицательно влияет на эффективность работы моющих средств и может негативно сказываться на вкусовых свойствах воды. Жесткая вода не дает пены с мылом, затрудняет стирку. Поэтому желательно очищать питьевую воду от всех видов жёсткости, как растворимой, так и нерастворимой. С этой целью используются картриджные фильтры разных типов и системы обратного осмоса, когда требуется очистка небольших количество воды (литры или десятки литров воды в сутки). А для общедомовой очистки используются системы фильтрации на основе засыпных фильтров большой производительности, до нескольких м3 в сутки.

Обезопасить стиральную машину от выпадения накипи можно, однако, и без всякой очистки воды. Для этого достаточно всего лишь не использовать программы, в которых полагается нагрев воды свыше 60-70 С. Современные моющие средства и современные стиральные машины отлично отстирывают и при комнатной температуре воды. При таких условиях стирки накипь вашей стиральной машине не грозит.

Отметим, что слишком мягкая вода, из которой удалены все соли, также может быть опасна для бытовой техники. В частности, мягкая вода обладает повышенными коррозионными свойствами, быстрее разрушает металлические стенки трубопроводов и детали систем отопления и водоснабжения.