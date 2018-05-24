Правильно питаться — вредно? Чем опасны полезные продукты

Правильное питание, полезные продукты — каждый второй сегодня старается выбирать здоровую пищу. А вот насколько безопасна эта полезная еда, задумывается не каждый. Диетолог-нутрициолог Елена Устиновская и терапевт Кирилл Жванцов рассказали, чем могут быть опасны на первый взгляд безопасные продукты.

Сельдерей

Этот овощ невероятно популярен среди тех, кто следит за фигурой. В нем мало калорий, а ощущение сытости он дарит надолго. Кирилл Жванцов подчеркивает, что сельдерей также хорошо влияет и на нервную систему, даже может заменить собой успокоительные препараты.

При таком букете полезных свойств у зеленого овоща есть немало противопоказаний. Людям, страдающим мочекаменной болезнью, варикозным расширением вен и тромбофлебитом лучше не включать его в свой рацион. Кормящим мамам врачи тоже рекомендуют отказаться от сельдерея — ребенок может отказаться от молока с привкусом этого овоща, который к тому же вызывает колики у детей.

Спаржа

Низкокалорийный деликатесный овощ также находится в особом почете у худеющих. За его употребление «спасибо скажут» сердечно-сосудистая и мочеполовая системы, благотворно спаржа влияет и на пищеварение, а еще помогает в борьбе со стрессами и хронической усталостью.

По содержанию полезной для человека фолиевой кислоты этот овощ находится на первом месте. Но злоупотреблять им тоже не стоит. Иначе вас будет ждать неприятный сюрприз: моча человека, поедающего спаржу в больших количествах, приобретает характерный резкий запах. Но это не повод отказываться от спаржи: просто пейте больше воды в этот день.

Елена Устиновская предупреждает, что корейская или соевая спаржа в действительности не имеет ничего общего с настоящим овощем. «Эта псевдоспаржа делается из образующейся на поверхности кипящего соевого молока „пенки“, — отмечает эксперт. — Она потом просто сушится и прессуется».

Свекла

Овощ бордового цвета благотворно влияет на обмен веществ, пищеварение и сердечно-сосудистую систему. Полезен он в решении и такой деликатной проблемы, как запоры. При этом свекла противопоказана тем, у кого остеопороз, потому что при ее употреблении снижается усвоение кальция.

Грейпфрут

Красно-оранжевый цитрус с горьковатым вкусом нормализует пищеварение, укрепляет иммунитет и благотворно влияет на нервную систему, являясь спасением от стрессов и бессонницы. В меню худеющих он тоже встречается нередко, ведь способствует ускорению обмена веществ и результативно борется с жировыми отложениями в проблемных местах.

Но терапевт предупреждает — грейпфрут имеет свойство вступать во взаимодействие со многими медикаментами. Вещества, содержащиеся в грейпфруте, блокируют расщепление и переработку некоторых лекарств, увеличивая таким образом концентрацию препарата в крови. «В список несовместимых с этим фруктом препаратов входят многие рекомендуемые к применению лекарства для снижения холестерина, некоторые антибиотики, обезболивающие или противоопухолевые препараты, — подчеркивает терапевт. — Будьте осторожны!».

Морская рыба

Содержание полиненасыщенных жирных кислот в морской рыбе так велико, что в ее пользе для здоровья человека нет сомнений. Поэтому врачи рекомендуют употреблять рыбу в пищу хотя бы раз в неделю. Но важно знать то, что морская рыба способна накапливать ртуть. А вот ее переизбыток может привести к тяжелым последствиям — сильнейшему отравлению, дерматозу или нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Орехи

О полезности этих продуктов говорится много: орехи являются уникальными источниками питательных веществ, витаминов и минералов. У каждого вида орехов свои специфические состав и свойства.

Например, грецкие несут большую пользу для сердечной мышцы, работы мозга и укрепления памяти. Но вместе с тем чрезмерное увлечение ими может вызвать головную боль. В кедровых орешках содержится большое количество важных аминокислот. Здесь их больше, чем даже в мясе. При этом орехи усваиваются лучше из-за того, что в них почти нет клетчатки. Но если вам попадутся не самые свежие плоды, то во рту появится неприятный привкус металла, который может беспокоить вас несколько часов и даже дней. Этого можно избежать, если покупать только свежие орехи, а перед употреблением слегка обжаривать их на сухой сковороде.

Миндаль хорошо сказывается на состоянии кожи, волос и зубов. Укрепляя иммунитет, он также поможет в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. «Дневная порция составляет около 30 г. Не превышайте её! Это не лучшим образом скажется на работе желудочно-кишечного тракта, — предостерегает Кирилл Жванцов. — А горький миндаль при передозировке может вызвать сильнейшее отравление».