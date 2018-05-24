Как отличить подделку? Зачем в продукты добавляют пальмовое масло

В чём опасность?

Россия разрабатывает новый ГОСТ на масложировую продукцию, который ужесточает требования к применению пальмового масла. Чем это вызвано? Пальмовое масло заполонило наш продуктовый рынок. Для того чтобы снизить себестоимость продукции, изготовители добавляют его в пирожные, булочки и даже нередко в сливочное масло, творог, сметану, йогурты, молоко. Между тем продукты с таким азиатским растительным акцентом опасны даже в том случае, если привезли пальмовое масло в Россию в экологически чистых цистернах. Дело в том, что этот вид масла, как утверждают специалисты, обладает повышенной тугоплавкостью, поэтому тяжело выводится из организма. И потреблять его часто не стоит, потому что остатки залепляют сосуды организма, ухудшают работу пищеварительной системы, сердца. К тому же оно обладает повышенными канцерогенными свойствами. Исходя из этого пальмовое масло повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Всегда подозреваю, что сливочное масло и другая молочная продукция, что стоит на полках магазинов, ненатуральная, — говорит жительница Бердска Наталья Сафронова . — А я забочусь и о своём здоровье, и о здоровье своих детей. Поэтому стараюсь внимательно читать: что написано на упаковке. Но написать-то можно что угодно. Проверяют сегодня качество продуктов в торговых сетях или нет? Как узнать: безопасно ли то, что попадает на наш стол?»

Чей фальсификат?

Ситуация с качеством молочки, по данным управления Роспотребнадзора по НСО, стала всё-таки получше. Ведомство контролирует 57 предприятий по производству молочной продукции. За первый квартал 2018 года уже провели более 80 проверок. Причём не только предприятий молочной промышленности, но и общественного питания, торговли. Специалисты смотрят санитарное состояние оборудования, берут пробы продукции, которые исследуют в лаборатории.

«За первый квартал 2018 года исследовано 353 образца молочной продукции, — рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова. — Из них 12 проб не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям (то есть фальсификаты). Это 3,3%. То есть удельный вес нестандартных проб снижается. В основном некачественная продукция — это сливочное масло, творог и молоко».

Проверили специалисты и качество молока. Если оно изготовлено из сухого, значит — восстановленное. Но не все производители это указывают на упаковке.

«Проверяя качество продукции, — продолжает Лада Самойлова, — наши специалисты взяли в шести магазинах Новосибирска и трёх бюджетных организациях 10 проб молока, 7 — творога, 6 — сливочного масла. Все проверили на наличие сухого молока. Из них две пробы оказались нестандартными — в питьевом молоке обнаружили сухое».

Вся некачественная молочная продукция изъята из оборота, в отношении продавцов и изготовителей, нарушивших федеральное законодательство, приняты меры.

Однако найти смогли не всех нарушителей. «Как оказалось, ООО „ЭлитТорг“ — предприятие-фантом, — продолжает она. — По заявленному адресу такого не существует».

Значит, высока вероятность производства контрафактной и фальсифицированной продукции где-нибудь в подпольном цехе, которая может быть опасна для здоровья, а то и жизни людей. Как сообщили в Роспотребнадзоре, информацию о предприятии-фантоме передали в ГУ МВД России для расследования.

За 1 квартал 2018 года сотрудники Роспотребнадзора по НСО провели более 80 проверок. Из них 16 — на предприятиях молочной промышленности, 21 — общественного питания, 44 — торговли. По результатам составлено 138 протоколов об административных правонарушениях. Выдано 178 предписаний. Изъята из оборота 31 партия молочной продукции общим весом 63 кг по причине отсутствия маркировки, истекшего срока годности и нарушения условий хранения.