Школьник из Богородского стал победителем городских соревнований по карвингу

Ученик школы №1349 стал лучшим на этапе IV Московского чемпионата «Абилимпикс-2018».

На территории ВДНХ состоялся IV Московский чемпионат «Абилимпикс-2018», который стал региональным этапом Национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей, имеющих ограничения по здоровью.

На соревнованиях по карвингу район Богородское представлял ученик школы №1349 Константин Железнов. В итоге именно этот девятиклассник и стал победителем в сданном виде состязаний, опередив несколько десятков конкурентов.

Стоит напомнить, что карвинг — искусство художественной резки по овощам и фруктам, пришедшее к нам из Юго-Восточной Азии. Обычно для карвинга используют практически любые овощи: картофель, крупный редис, огурцы, тыкву и многие другие. Из фруктов наиболее подходят для вырезания гладкие яблоки, свежие лимоны и апельсины, арбузы, авокадо, дыня.

Карвинг в последнее время стал актуален и в нашей стране. Украшения из овощей и фруктов обязательно присутствуют в сервировке многих ресторанов и кафе.