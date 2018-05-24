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Школьник из Богородского стал победителем городских соревнований по карвингу
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Школьник из Богородского стал победителем городских соревнований по карвингу 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Ученик школы №1349 стал лучшим на этапе IV Московского чемпионата «Абилимпикс-2018».
На территории ВДНХ состоялся IV Московский чемпионат «Абилимпикс-2018», который стал региональным этапом Национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей, имеющих ограничения по здоровью.
На соревнованиях по карвингу район Богородское представлял ученик школы №1349 Константин Железнов. В итоге именно этот девятиклассник и стал победителем в сданном виде состязаний, опередив несколько десятков конкурентов.
Стоит напомнить, что карвинг — искусство художественной резки по овощам и фруктам, пришедшее к нам из Юго-Восточной Азии. Обычно для карвинга используют практически любые овощи: картофель, крупный редис, огурцы, тыкву и многие другие. Из фруктов наиболее подходят для вырезания гладкие яблоки, свежие лимоны и апельсины, арбузы, авокадо, дыня.
Карвинг в последнее время стал актуален и в нашей стране. Украшения из овощей и фруктов обязательно присутствуют в сервировке многих ресторанов и кафе.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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