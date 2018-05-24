Средиземноморская диета — самая экономная для оздоровления

Австралийские исследователи пришли к заключению о том, что строгое следования принципам средиземноморской диеты позволяет привести в порядок не только собственное тело, но и мозг, — причем наиболее экономично. Как быстро похудеть и сэкономить деньги? Теперь на этот вопрос есть ответ, и его нашли ученые из Университета Дикина. Они обнаружили, что средиземноморская диета представляет собой единый тип здорового питания, оптимальный для поддержания как хорошей физической формы, так и когнитивной активности. Исследование австралийских специалистов учло пример нескольких фокус-групп в США. Этот опыт худеющих людей показал: строгое соответствие предписаниям и употребление в пищу свежей рыбы, овощей, оливкового масла, орехов, бобов и цельного зерна позволяет не только быстро постройнеть, но и сэкономить. Ученые подсчитали, что аккуратно следовавшие средиземноморскому типу питания люди экономили $25 до $100 в неделю, которые до этого они тратили на продукты, не имевшие питательной ценности. Ученые называют средиземноморскую диету, богатую натуральными продуктами, идеальной еще и потому, что она дополнительно способствует стабилизации психического здоровья.

«Эта диета — одно из лучших средств для приведения химического баланса организма в норму, благодаря чему предотвращается риск развития тяжелых депрессий, снижает риск развития панических атак. Она в целом оказывает на организм седативное действие», — отметили представители науки.

Ранее МедикФорум писал о том, что ученые пришли к выводу о необходимости употреблять темные овощи и фрукты в возрасте поле 30 лет.