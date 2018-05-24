Некачественное масло обнаружено в соцучреждениях Петрозаводска

В молочной продукции были обнаружены дрожжи и плесени выше установленной нормы.

Управление Россельхознадзора по республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в апреле провело проверку в социальных учреждениях Петрозаводска, где были взяты пробы молочной продукции, сообщает сайт надзорного ведомства.

По результатам лабораторных исследований ФГБУ «Ленинградская МВЛ» проб молочной продукции, отобранной 09.04.2018, выявлена продукция не отвечающая требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Таким продуктом оказалось масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%, высший сорт, расфасовкой по 0,2 кг, ГОСТ 32261-2013, с датой выработки 06.02.2018. В масле производителя ООО «СМТ Молоко», отобранном для исследования, обнаружены дрожжи и плесени выше установленной нормы, содержание растительных жиров, которые не заявлены изготовителем на упаковке,

— говорится в сообщении.

ООО «СМТ Молоко» должно устранить выявленное Россельхознадзором нарушение. В противном случае предприятие будет привлечено к административной ответственности.