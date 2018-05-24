Ещё
Некачественное масло обнаружено в соцучреждениях Петрозаводска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Некачественное масло обнаружено в соцучреждениях Петрозаводска 

Карельские вести 37 минут назад
В молочной продукции были обнаружены дрожжи и плесени выше установленной нормы.
Управление Россельхознадзора по республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу в апреле провело проверку в социальных учреждениях Петрозаводска, где были взяты пробы молочной продукции, сообщает сайт надзорного ведомства.
По результатам лабораторных исследований ФГБУ «Ленинградская МВЛ» проб молочной продукции, отобранной 09.04.2018, выявлена продукция не отвечающая требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Таким продуктом оказалось масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%, высший сорт, расфасовкой по 0,2 кг, ГОСТ 32261-2013, с датой выработки 06.02.2018. В масле производителя ООО «СМТ Молоко», отобранном для исследования, обнаружены дрожжи и плесени выше установленной нормы, содержание растительных жиров, которые не заявлены изготовителем на упаковке,
— говорится в сообщении.
ООО «СМТ Молоко» должно устранить выявленное Россельхознадзором нарушение. В противном случае предприятие будет привлечено к административной ответственности.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Пирожки со свининой Салат из цветной капусты и помидоров Тако с овощами
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа25
Как выглядят дети, которых вырастили звери1
«Всем дает бесплатно»: Милявская о Киркорове12
«Меган упала на принца Гарри»
Как уродует пластическая хирургия
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение