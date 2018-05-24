Китайцы предупредили о смертельной опасности шашлыка

Даже стоять рядом с мангалом во время приготовления шашлыка опасно для здоровья, предостерегают китайские исследователи из Цзинаньского университета — попадание на кожу опасных веществ, содержащихся в дыме, способно привести к мутациям ДНК и раку. Подробнее об этом они рассказали в журнале Environmental Science & Technology.

Приготовление шашлыка, барбекю или мяса на гриле связано с образованием большого числа полициклических ароматических углеводородов — опасных для здоровья соединений, образующихся при горении угля. Уже установлено, что они способны вызывать респираторные инфекции и мутации ДНК, попадая внутрь организма с пищей или при дыхании, однако их воздействие на организм при попадании на кожу не изучалось.

20 добровольцев 22-25 лет, отправившиеся по заданию ученых готовить барбекю, были разделены на три группы. Одна из них подвергалась воздействию полициклических ароматических углеводородов при попадании на кожу, в легкие при дыхании и в желудок с едой — участники ели приготовленное мясо и подвергались воздействию дыма. Вторая подвергалась лишь воздействию на кожу и легкие и третья — только на кожу. Исследователи взяли образцы мочи участников за 17 часов до начала эксперимента, сразу перед его началом и спустя 35 часов после окончания.

Как и ожидалось, наибольшее количество опасных веществ поступало в организм с едой. Однако на втором месте по проводимости вредных соединений оказалась кожа, а дыхание — лишь на третьем. Исследователи предполагают, что содержащиеся в дыме масла способствуют более активному проникновению углеводородов в организм при попадании на кожу. Они рекомендуют использовать закрытую одежду при готовке, чтобы снизить количество опасных веществ, поступающих в организм.