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Как похудеть с помощью обычной воды
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Как похудеть с помощью обычной воды 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Эффективное снижение веса невозможно без нужного количества жидкости в организме. О том, что похудеть без употребления воды невозможно, заявила фитнес-тренер Анита Луценко.
«Привыкайте пить воду! Привычка выпивать дневную норму чистой негазированной воды ускоряет метаболизм и позволяет худеть», — отметила Луценко.
Фитнес-тренер поделилась рекомендацией о том, как правильно рассчитать нужное количество жидкости, отталкиваясь от своих физических показателей. Чтобы вычислить индивидуальную норму, надо умножить 40 мл на свой вес в килограммах, подсказала эксперт. Половину полученного объема должна составлять чистая питьевая вода, половину — другие источники жидкостей: фрукты, овощи, супы, чаи, соки и так далее. Также обязательным для похудения правилом специалист считает употребление 300 миллилитров теплой воды каждое утро. Следуя этому ритуалу, можно добиться ускорения обмена веществ и активного очищения организма, говорит Луценко.
«Нельзя пить очень холодную воду — она ухудшает пищеварение и разжигает аппетит», — заметила фитнес-тренер.
Специалист подчеркнула, что питье воды является прекрасным способом покончить с привычкой употреблять в течение дня ненужные организму продукты, а, значит, и дополнительные калории, а также в целом приучить себя есть меньше.
«Хочется есть? Сначала выпей воды!» — таким советом она подытожила перечень своих рекомендаций.
Ранее МедикФорум представлял подборку «золотых» врачебных рекомендаций, позволяющих защититься от инсульта.
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