Красота за копейки: 10 недорогих аптечных средств, которые действительно работают

Недорогие, доступные и эффективные — в наших аптеках продается достаточно средств, которые не хуже (а иногда и лучше) позаботятся о красоте, чем дорогие кремы. Мы отобрали десяток тех, которые точно работают (и опробовали на себе!). «Малавит» Хорошо помогает при угревой сыпи (неразбавленное средство следует наносить на кожу 2-5 раз в день, но если кожа чувствительная — обязательно разводить водой). Также отлично справляется с раздражением и аллергией. А еще это средство прекрасно справляется с повышенной потливостью ног, ладоней и подмышечных впадинподмышки можно протирать неразбавленным раствором «малавита», а для ног и рук готовить ванночки: 10 мл средства на 5 литров воды. «Клирвин» Этот крем помогает справиться с растяжками на коже, которые появляются при колебаниях веса или гормонального цикла. Гепариновая мазь Помогает при отеках, убирает мешки и синяки под глазами и даже подтягивает овал лица. Цинковая мазь Еще одно простое, но эффективное средства от прыщей: наносим на проблемный участок кожи перед сном, даем высохнуть — и вуаля! Единственное, о чем стоит помнить: цинковая мазь сушит кожу, поэтому обязательно нужно применять увлажняющие средства. Капли «Хилак форте» Подходят для пилинга кожи: 90% их состава — это молочная кислота, которая отлично справляется со снятием омертвевшего слоя эпидермиса, а также заметно отбеливает кожу. И еще одно преимущество: эти капли подходят тем, у кого чувствительная кожа, а также тем, кто не может делать другие виды пилинга из-за аллергии. Витамины «Аевит» Основные действующие вещества этих витаминов — ретинол и витамин Е, которые помогают повысить упругость кожи. Так что аптечным средством можно (и нужно!) пользоваться для борьбы с мимическими морщинами — отступают даже довольно глубокиеСтоит раздавить 3-4 капсулы, нанести содержимое на лицо и подержать на коже 30 минут. Но если у вас чувствительная кожа, стоит смешать содержимое капсул с дневным кремом — иначе возможны ожоги. Аскорбиновая кислота Маски для лица с аскорбиновой кислотой убирают жирный блеск с кожи, сужают поры и вообще придают коже более здоровый и свежий вид. Для приготовления сгодится витамин С в таблетках или порошке — просто смешать с водой и нанести кашицу на кожу. Йод Подходит не только для обеззараживания порезов и кожи вокруг ран, но и для укрепления ногтей: достаточно нанести на ногтевые пластины на ночь — и через несколько дней ногти перестанут слоиться или ломаться. Аспирин Привычное жаропонижающее средство можно использовать для лифтинга: 1 таблетку (дозировкой 0,5 мг) растереть, смешать с чайной ложкой сметаны и нанести на лицо (естественно, избегая век и области вокруг глаз). Держать 15 минут, наслаждаться результатом — значительно дольше. Настойка календулы Если развести ее теплой водой, получится лосьон, который действительно помогает от черных точек. Главное — не забывать применять его регулярно.