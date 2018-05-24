Уход за губами в домашних условиях: осветляем и увлажняем

Ни для кого не секрет, что на губах кожа более тонкая и более нежная, чем на других участках тела. Она имеет розовый оттенок и эластичную структуру. Тем не менее, кожа на губах склонна к таким проблемам, как потемнение и шелушение, а иногда принимает даже синюшный оттенок. МедикФорум выяснил, как лучше ухаживать за губами дома.

Почему появляются проблемы с губами?

Проблемы с кожей губ могут быть связаны с погодными условиями, с наличием вредных привычек у человека или с его общим состоянием здоровья. Рассмотрим несколько причин, оказывающих нежелательное воздействие на кожу губ:

•Курение. Никотин способен повреждать внутренние ткани губ, из-за чего кожа на губах теряет свою естественную свежесть. •Гормональный дисбаланс. Такие процессы, как менструация, беременность, роды или менопауза способны вызвать гормональные изменения в организме. •Использование дешевых помад и бальзамов. Средства по уходу за губами на основе искусственных ингредиентов, ароматов и химических веществ, наносят ущерб коже и разрушают ее внешний вид. •Чрезмерное воздействие солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи очень опасны. Выход на солнце без солнцезащитного крема может нанести вред коже губ и вызвать загар. •Высокое потребление напитков, содержащих кофеин. Как правило, в данных напитках находится много сахара и искусственных добавок, что приводит к повышению уровня сахара в крови и другим нежелательным последствиям. •Сухость. Скудное увлажнение, климатические условия и гормональные изменения являются причинами возникновения сухости и шелушения кожи, которые впоследствии приводят к ее потемнению.

•Гиперпигментация. Повышенный уровень меланина приводит к появлению темных пятен в различных частях тела. Все перечисленные выше факторы могут привести к гиперпигментации. •Лекарства. Сильные лекарства часто имеют побочные эффекты, которые сказываются на функционировании всего организма. Обязательно употребляйте большое количество воды, чтобы смягчить негативное воздействие лекарств. •Обезвоживание. При минимальном содержании воды в организме, губы не получают необходимой гидратации и питания в результате становятся темными.

Домашние средства по уходу за кожей губ Домашние средства по уходу за губами включают в себя только натуральные компоненты. Тем не менее, не стоит ждать быстрых результатов. Чтобы увидеть результаты нужно ухаживать за губами ежедневно в течение длительного времени. Итак, для того, чтобы получить мягкие, розовые и красивые губы, попробуйте натуральные домашние средства. •Кокосовое масло. Имея необходимые жирные кислоты и природные питательные свойства, кокосовое масло прекрасно работает в качестве осветляющего средства для губ. Масляная текстура легко скользит по сухим губам, придавая им интенсивное, успокаивающее увлажнение. Мягкий массаж также улучшает кровообращение. Наносить его следует несколько раз в день в качестве бальзама для губ. •Миндальное масло. Богатая, питательная формула миндального масла подойдет для поврежденных губ. Оно эффективно работает, разглаживая и омолаживая нежную кожу. Втирайте небольшое количество на потемневшие губы несколько раз в день и избавитесь от выцветания губ. •Медово-лимонная сыворотка. Чтобы получить медово-лимонную сыворотку, соедините в равных пропорциях сок лимона с натуральным медом. Хорошо перемешайте и используйте ее для осветления потемневших губ. Наносить сыворотку на губы следует несколько раз в день на 1 час. После чего следует протереть губы влажной салфеткой. •Глицерин. Глицерин творит чудеса в предотвращении сухости и загара губ. Просто нанесите глицерин тонким слоем на губы, используя ватный диск. Повторяйте эту процедуру каждый день перед сном. Глицерин успокоит кожу, увлажнит и уменьшит пигментацию губ. •Алоэ. Алоэ содержит в себе алоэрин — природное полифенольное соединение, которое останавливает процесс пигментации. Алоэ омолаживает кожу губ и обеспечивает хорошее увлажнение. Каждый день втирайте небольшое количество сока алоэ в кожу губ, затем промойте их теплой водой. •Яблочный уксус. Яблочный уксус содержит альфа-гидроксикислоты, поэтому слегка кислый. Смешайте в равных пропорциях яблочный уксус с водой и нанесите на поврежденные губы ватным диском. Подождите 10-12 минут, промойте теплой водой. •Пищевая сода. Пищевая сода отшелушивает и удаляет мертвую кожу губ. Обязательно используйте соду с бальзамом или вазелином, чтобы увлажнить губы. Соедините соду с водой для образования пасты. Потрите губы пастой с помощью мягкой зубной щетки в течение нескольких минут. Промойте губы теплой водой и нанесите бальзам. •Свекла. Порежьте свеклу на маленькие кусочки и охладите. Потрите темные места на губах кусочком свеклы, смойте теплой водой через 20 минут. Свекла оказывает очищающее и увлажняющее действие на кожу губ благодаря своим антиоксидантным свойствам.

•Огуречный сок. Сок огурца — естественный хладагент, осветляющий и питающий кожу губ. Просто охладите свежий огуречный сок в холодильнике, затем нанесите его на губы. Прежде чем его смывать, выждите 30 минут. •Лепестки роз. Лепестки роз охлаждают, увлажняют и успокаивают. Разотрите лепестки роз и смешайте с медом. Накладывайте полученную кашицу на губы 2 раза в неделю, и вы получите мягкие, увлажненные губы. •Гранат. Обладая превосходными антиоксидантными и антивозрастными свойствами, гранаты осветляют и питают поврежденные губы. Измельченные зерна граната необходимо соединить с водой и использовать в качестве скраба. •Ягоды. Богатая витаминами, минералами и антиоксидантами, смесь ягод, таких как малина, смородина, ежевика, придает губам естественный розовый оттенок, одновременно осветляя их. Разомните свежие ягоды и соедините их с вазелином. У вас получится замечательный бальзам для губ. Домашние средства защиты безопасны и могут использоваться один или два раза в день. Тем не менее, обязательно проведите тест на отдельном участке кожи (желательно на предплечье), чтобы исключить аллергические реакции. Ранее эксперты рассказали, как сделать пилинг дома.