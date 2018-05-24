Чем полезна лимонная вода?

На воду в организме человека возложена важнейшая роль, для того, чтобы оставаться здоровым и красивым, важно контролировать свое потребление воды. Врачи рекомендуют выпивать ежедневно около восьми стаканов воды, при соблюдении этого условия гидратация организма будет оставаться на нормальном уровне. Большинство людей не любят пить простую воду, они предпочитают вкусные напитки. Лимонады и другие сладкие напитки вредны для здоровья, поэтому если вы не любите пить простую воду, то нужно найти не менее полезную, но более приятную альтернативу.

В качестве такой альтернативы может выступить лимонная вода, то есть вода с добавлением сока лимона. В лимонном соке содержится большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, но его употребление в чистом виде негативно скажется на состоянии зубной эмали и кислотности среды желудка. Лимонный сок рекомендуется разводить теплой водой и употреблять каждое утро перед завтраком. Такая привычка окажет положительное влияние сразу по нескольким направлениям.

Содействие пищеварению

При ежедневном употреблении лимонная вода улучшит пищеварение и будет способствовать выведению из пищеварительной системы токсинов. Это натуральное средство от несварения желудка, вздутия и тошноты, его дополнительным свойством является эффект сжигания калорий, поэтому лимонную воду нужно пить всем, кто стремится похудеть. К смеси лимонного сока и воды можно добавить немного меда.

Усиление иммунитета

Доказано, что употребление лимонной воды делает иммунитет более сильным. Употребляющие лимонную воду люди более устойчивы к инфекциям чем те, кто пьет простую воду. В соке лимона содержится много аскорбиновой кислоты, то есть витамина С, а также сапонинов, органических соединений, уничтожающих бактерий.

Улучшение состояния кожи

Этот эффект обусловлен высоким содержанием антиоксидантов, они нейтрализуют свободные радикалы и тормозят процессы старения. Сок лимона используется и для наружного применения, народная медицина используется его для устранения пигментных пятен и уменьшения рубцов.

Привычка пить лимонную воду каждое утро сделает кожу здоровой изнутри и красивой внешне.

Повышение энергичности

Употребление большого количества витаминов и минералов делает человека более энергичным, получить их можно из лимонного сока. Лимоны поставляют в организм ионы с отрицательным зарядом, это дарит высокий уровень энергии. Помимо этого аромат лимона оказывает успокаивающее влияние на нервную систему, он освежает мышление, помогает избавиться от стресса и преодолевать трудности, поднимает настроение.

Очищение организма

Этот факт доказан на научном уровне, исследования показали, что лимонная вода способствует выведению из организма токсинов. Речь идет не только о пищеварительной системе, но и о токсинах в крови, мочеполовой системе. Употребление лимонов способствует естественному растворению камней в желчном пузыре.

Ускорение заживления повреждений

Аскорбиновая кислота ускоряет заживление всех поврежденных тканей, она полезна для кожи, костей, мышц и соединительных тканей. Спортсмены постоянно употребляют витамин С в разных формах, в спорте он необходим для снижения воспалений и ускорения восстановления тканей. Такого эффекта можно добиться, выпивая всего один стакан лимонной воды каждый день.

Свежее дыхание

Лимонный сок в натуральном концентрированном виде не пойдет на пользу для зубной эмали, лимонная вода обладает другими свойствами. Этот напиток поддерживает баланс бактерий в полости рта, не позволяя увеличиться количеству вредоносных бактерий. Лимонная вода работает так же, как капли и ополаскиватели для полости рта, она отлично освежает дыхание, но в отличие от этих средств не содержит опасной для здоровья химии.

Альтернатива привычке пить кофе

Если вы хотите избавиться от привычки пить слишком много кофе, то попробуйте заменить его на лимонную воду. Люди пьют кофе для того, чтобы повысить свой уровень энергии, лимонная вода обладает таким же бодрящим эффектом без неприятных побочных действий. Избавиться от привычки пить кофе будет непросто, но если заменить кофе на другой приятный напиток, шансы на успех становятся выше.

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