5 продуктов, которые нельзя разогревать

Невозможно представить себе жизнь без разогретой пищи — толпы офисных работников с пластиковыми контейнерами подтверждают этот факт. Подогрев пищи превратился в норму жизни, однако насколько полезно такое отношение к еде? Химические процессы, которые запускаются при вторичной температурной обработке, отличаются от тех, что происходят непосредственно во время приготовления. Не все продукты реагируют на подогрев одинаково — некоторым он противопоказан по целому ряду причин. Эти пять продуктов входят в однозначный список пищи, которой строго противопоказана вторичная температурная обработка, особенно, если она хранились при комнатной температуре.

— Курица —

Курица и другая домашняя птица выращивается в довольно жестких санитарных условиях, однако даже тотальный контроль не избавляет от определенного риска заражения сальмонеллой. Бактерии в курице гибнут при правильном приготовлении — в мясе не должно оставаться непрожаренных участков. Повторно разогревать курицу диетологи строго не рекомендуют — белок в этом мясе имеет весьма деликатное строение и температура может разрушить его. Это скажется прежде всего на вас и вашем расстроенном пищеварении.

— Рис —

Японцы доказали, что вареный рис может храниться очень долго, однако ничего не сказали по поводу подогрева. Как выяснилось, вареный рис, хранящийся при комнатной температуре, довольно быстро становится местом развития бактерий, которые способны стать причиной пищевого отравления. Даже тщательный подогрев такого риса может не избавить от всех бактерий, а ценой за употребление этого риса в пищу станет рвота и несварение.

— Картофель —

Готовый картофель, особенно приготовленный способом запекания, содержит в себе огромное количество правильных сахаров, которые просто необходимы организму. Однако, в картофеле, хранящемся при комнатной температуре, довольно скоро начинают развиваться бактерии ботулизма, которые являются страшнейшим ядом, способным убить человека или сделать его калекой. Долгое хранение картофеля небезопасно, и даже подогрев не способен избавить вас от риска отравления.

— Грибы —

Грибы содержат в себе хрупкие белки, которые могут быть легко разрушены временем и температурой. Сами по себе, грибы входят во все пищевые группы риска, из-за повышенной опасности пищевого отравления. Даже приготовленные грибы вне холодильника быстро превращаются в опасный продукт, которые не станет безопаснее даже от тщательного прогрева.

— Листовая зелень —

Листовые овощи могут содержать высокие концентрации нитратов, в зависимости от того, где их выращивают. Сами по себе нитраты абсолютно безвредны, но они могут быть преобразованы в нитриты, а затем в нитрозамины — они уже несут в себе серьезный вред и канцерогенные свойства. Лист салата подогретый в микроволновке может вызвать несварение и проблемы с ферментацией, поэтому есть такие овощи лучше всего в сыром виде, не прибегая к термической обработке.