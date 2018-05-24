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Топ-5 самых странных требований из райдеров звезд
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Топ-5 самых странных требований из райдеров звезд 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Леди Гага
Гуакамоле, несколько хот-догов и все, что может понадобиться для приготовления смузи — от блендера до ингредиентов. Интересно, Леди Гага им запивает свои хот-доги?
Мэрайя Кэри
У королевы поп-сцены требования очень конкретные: ей важно, чтобы в гримерке было восемь растений в горшках, ванильные свечи Jo Malone и ровно две вазы с белыми розами. Проще простого! И да, чуть не забыли: если решите позвать Мэрайю на свой праздник, не забудьте обеспечить ее тремя бутылками Шардоне и жвачкой без сахара.
Тейлор Свифт
Не забудьте заехать в Starbucks и захватить там холодный карамельный латте. В остальном — по мелочи: энергетики, авокадо и шоколадное мороженое. Прекрасный набор!
Алиша Кис  У певицы относительно скромный райдер: несколько бутылок Evian комнатной температуры, миндальное молоко, сэндвичи из тунца и свечи. И не забудьте о винограде — только обязательно без косточек!
Адель
Она не приедет к вам на выступление, если вы не подготовите сэндвичи с курицей — важно при этом, чтобы в них не содержалось томатов, уксуса или чили.
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Женский форум
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