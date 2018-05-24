Рецепт дня. Стифадо из кролика

Sobesednik.ru предлагает сегодня рецепт блюда для праздничного ужина — стифадо из кролика в белом вине и сливках.

Нежнейшее мясо, деликатная нотка белого вина, послевкусие сливок и тимьяна. Очень нежно, изысканно и впечатляюще.

Что потребуется:

тушка кролика

500 мл сливок жирностью 20%

250 мл белого сухого вина

пара зубчиков чеснока

несколько веточек свежего тимьяна

8–10 ст. л. муки

соль, свежемолотый черный перец

оливковое масло для обжарки

1 ст. л. горчицы зернышками

1–2 лавровых листа

Тушку кролика вымойте, обсушите, разрежьте на порционные куски.

Перемешайте муку примерно с чайной ложкой соли и свежемолотым черным перцем, обваляйте в этой смеси кусочки кролика со всех сторон и обжарьте их на оливковом масле на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Выложите мясо в отдельную емкость, прикройте крышкой и полотенцем, чтобы оно сохранялось теплым.

Плоской стороной ножа раздавите очищенные зубчики чеснока. Влейте в сковороду, в которой обжаривался кролик, еще немного оливкового масла, обжарьте чеснок. Как только он зазолотится, выньте его, он уже отдал маслу свой аромат, влейте вино и, увеличив огонь, выпарите его почти наполовину.

Добавьте к вину сливки, столовую ложку горчицы зернышками, потомите соус, помешивая, минут 5–7, выложите в него обжаренное мясо, накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите часа полтора-два. Примерно за полчаса до окончания томления добавьте в стифадо лавровый лист и веточки тимьяна.