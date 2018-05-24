Ещё
Рецепт дня. Стифадо из кролика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня. Стифадо из кролика 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает сегодня рецепт блюда для праздничного ужина — стифадо из кролика в белом вине и сливках.
Нежнейшее мясо, деликатная нотка белого вина, послевкусие сливок и тимьяна. Очень нежно, изысканно и впечатляюще.
Что потребуется:
тушка кролика
500 мл сливок жирностью 20%
250 мл белого сухого вина
пара зубчиков чеснока
несколько веточек свежего тимьяна
8–10 ст. л. муки
соль, свежемолотый черный перец
оливковое масло для обжарки
1 ст. л. горчицы зернышками
1–2 лавровых листа
Тушку кролика вымойте, обсушите, разрежьте на порционные куски.
Перемешайте муку примерно с чайной ложкой соли и свежемолотым черным перцем, обваляйте в этой смеси кусочки кролика со всех сторон и обжарьте их на оливковом масле на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Выложите мясо в отдельную емкость, прикройте крышкой и полотенцем, чтобы оно сохранялось теплым.
Плоской стороной ножа раздавите очищенные зубчики чеснока. Влейте в сковороду, в которой обжаривался кролик, еще немного оливкового масла, обжарьте чеснок. Как только он зазолотится, выньте его, он уже отдал маслу свой аромат, влейте вино и, увеличив огонь, выпарите его почти наполовину.
Добавьте к вину сливки, столовую ложку горчицы зернышками, потомите соус, помешивая, минут 5–7, выложите в него обжаренное мясо, накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите часа полтора-два. Примерно за полчаса до окончания томления добавьте в стифадо лавровый лист и веточки тимьяна.
ИД «Собеседник»: последние новости
Привычка жарить шашлыки грозит контактом с канцерогенами Рецепт дня. Рисовая каша с курагой и апельсиновым соком Рецепт дня. Витаминный салат со свёклой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка79
Почему вы едите банан неправильно8
Стешу Маликову высмеяли за неумелый фотошоп3
Тест: сколько весят знаменитости?2
Что происходит с Ириной Понаровской8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение