Рыба с овощами и рисом от Юрия Гальцева 

Вам потребуется:
— филе трески — 1 кг;
— морковь — 1 шт;
— рис;
— лук — 1 шт;
— помидоры — 4–5 шт;
— лимон — 3 дольки.
Как готовить: филе трески нарезать небольшими кусочками и обжарить. Сверху положить натертую морковь, мелко порубленный лук и нарезанные кубиками помидоры и тушить пять минут. В ступке измельчить семена фенхеля, орегано, перец китайский и душистый, добавить эту смесь к рыбе, посолить и налить половник кипятка. Когда блюдо будет почти готово, добавить нарезанную курагу, изюм, дольки лимона и измельченный чеснок, накрыть крышкой и довести до готовности. Отварить рис, положить в него изюм, кусочек сливочного масла и перемешать. Рис и рыбу разложить по тарелкам и посыпать петрушкой.