Рыба с овощами и рисом от Юрия Гальцева

Вам потребуется:

— филе трески — 1 кг;

— морковь — 1 шт;

— рис;

— лук — 1 шт;

— помидоры — 4–5 шт;

— лимон — 3 дольки.

Как готовить: филе трески нарезать небольшими кусочками и обжарить. Сверху положить натертую морковь, мелко порубленный лук и нарезанные кубиками помидоры и тушить пять минут. В ступке измельчить семена фенхеля, орегано, перец китайский и душистый, добавить эту смесь к рыбе, посолить и налить половник кипятка. Когда блюдо будет почти готово, добавить нарезанную курагу, изюм, дольки лимона и измельченный чеснок, накрыть крышкой и довести до готовности. Отварить рис, положить в него изюм, кусочек сливочного масла и перемешать. Рис и рыбу разложить по тарелкам и посыпать петрушкой.