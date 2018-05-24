Ещё
Рыба с овощами и рисом от Юрия Гальцева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыба с овощами и рисом от Юрия Гальцева 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— филе трески — 1 кг;
— морковь — 1 шт;
— рис;
— лук — 1 шт;
— помидоры — 4–5 шт;
— лимон — 3 дольки.
Как готовить: филе трески нарезать небольшими кусочками и обжарить. Сверху положить натертую морковь, мелко порубленный лук и нарезанные кубиками помидоры и тушить пять минут. В ступке измельчить семена фенхеля, орегано, перец китайский и душистый, добавить эту смесь к рыбе, посолить и налить половник кипятка. Когда блюдо будет почти готово, добавить нарезанную курагу, изюм, дольки лимона и измельченный чеснок, накрыть крышкой и довести до готовности. Отварить рис, положить в него изюм, кусочек сливочного масла и перемешать. Рис и рыбу разложить по тарелкам и посыпать петрушкой.
WomanHit.ru: последние новости
Мерлуза по-галисийски с печеной картошкой с чесночным соусом 5 продуктов необходимых для здоровья зубов Светлана Лобода родила второго ребенка в США
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка79
Почему вы едите банан неправильно8
Стешу Маликову высмеяли за неумелый фотошоп3
Тест: сколько весят знаменитости?2
Что происходит с Ириной Понаровской8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение